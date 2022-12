Selgus jalgpalli MM-il hukkunud ajakirjaniku surma põhjus

Grant suri Hollandi ja Argentina vahelise MM-i mängu ajal. "Grant suri aordi aneurüsmi rebendi tõttu," ütles tema naine Celine Gounder.

Aordi aneurüsm on õhupallitaoline kühm aordis, suures arteris, mis kannab verd südamest läbi rindkere ja torso.

"Eelkõige tahan enda ja meie pere nimel väljendada meie sügavat tänu toetuse, armastuse ja kaastunde eest kogu maailmalt," kirjutas Gounder.

Wahli agent oli varem portaalile Reuters öelnud, et Wahlil oli veerandfinaalmängu ajal äge ahastus. Wahli üritati meediasektoris elustada, enne kui ta haiglasse viidi, kus ta hiljem suri.

"Ükski elustamise viis poleks teda päästnud," ütles Gounder kolmapäeval.

Wahl kirjutas eelmise nädala alguses, et külastas Kataris viibides haiglat ja meditsiinitöötajad ütlesid talle, et tal on tõenäoliselt bronhiit.

"Kui maailm tundis Granti kui suurepärast ajakirjanikku, siis meie teadsime teda kui meest, kes lähenes maailmale avatuse ja armastusega," kirjutas Gounder. "Grant oli uskumatult empaatiline, pühendunud ja armastav abikaasa, vend, onu ja poeg, kes oli meie suurim meeskonnakaaslane ja fänn," lisas Gounder.

Novembri lõpus tegi Wahl uudise, kus kirjutas, et ta peatati MM-il staadioni turvakontrollis, kui ta üritas LGBTQ kogukonna toetuseks vikerkaaresärki kandes matšile pääseda. Ta ütles, et turvatöötaja palus tal särgi seljast ära võtta.

Nimelt on samasoolised suhted Kataris ebaseaduslikud.