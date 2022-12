VIDEO | Ovetškin viskas NHL-is 800. värava

37-aastane Ovetškin viskas kolm väravat Washington Capitalsi 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) võidumängus võõrsil Chicago Blackhawksi üle. Ta tegi skoori seisuks 1:0, 2:0 ja 5:2.

Neist viimane tabamus tähendas karjääri 800. väravat ja vaid ühe ühiku kaugusele jõudmist legendaarse Gordie Howe'i tulemusest. Veel enam on NHL-is tabamusi vaid Wayne Gretzkyl (894).

"See on suur number. See on parim seltskond, mida võib ette kujutada alates hetkest, kui hakkad hokit mängima," lausus Ovetškin.

Tema 800. väravale resultatiivse söödu andnud Anthony Mantha usub, et võistkonnakaaslane võib ka Gretzky kinni püüda. "Ma arvan, et kui ta saab number üheks, siis võib ta rahuneda. Arvan, et seni peab ta jahti ja seda külge me temas armastame."

Kuigi teisipäeval saadi võit Chciago üle, siis tervikuna pole Washingtoni hooaeg väga hästi kulgenud. 31 mängust on võidetud 15 ja idakonverentsis hoitakse 34 punktiga üheksandat positsiooni.