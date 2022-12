Veesaar korjas NCAA-s punktirekordi, Kriisat tabas haigus

Eesti korvpallurite Kerr Kriisa ja Henri Veesaare ülikool Arizona alistas USA tudengiliigas võõrsil Texas A&M ülikooli võistkonna suurelt 99:61 (47:34).

Kriisa kurtis haigust ja piirdus viie mänguminutiga ja tema ainus vise ei tabanud. Küll võttis eestlane ühe lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike, aga kaotas ka kolmel korral palli.

Veesaar mängis aga 15 minutit ja tegi NCAA karjääri punktirekordi (16). Ta tabas kõik kolm kahepunktivset, mõlemad kaugvisked ja kõik neli vabaviset. Lisaks võttis ääremängija neli lauapalli ja pani ühe kulbi. Tema arvele kogunes ka üks viga.

Arizona parim oli 20 punktiga leedulasest ääremängija Azuolas Tubelis, Simeon Fryer viskas kaotajate parimana 12 silma.

Arizona on võitnud sel hooajal kümnest mängust üheksa, kodus on teenitud võit kõigil viiel juhul. Oma konverentsis (Pacific-12) annab see hetkel Arizona State'i (10-1) järel teise koha.