Eesti noored vabavõitlejad tõid Iirimaalt kolm meistritiitlit

Iirlased, kes tulid augustikuus toimunud noorte maailmameistrivõistluste medaliarvestuses viiendale kohale, pidid sel korral kullad loovutama koguni kolmes 16-17-aastaste kaalukategoorias:

Kuld: Kristofer Tammeväli (U18 -83,9kg), Vabavõitlusklubi RAMM (Tallinn)

Kuld: Ron-Andro Selter (U18 -77,1kg), spordiklubi Englas (Tartu)

Kuld: Rene Lai (U18 -70,3kg), spordiklubi Englas (Tartu)

Pronks: Kregor Paimets (U18 -70,3kg), Vabavõitlusklubi RAMM (Tallinn)

Pronks: Romet Steinfeldt (U16 -62kg), Vabavõitlusklubi RAMM (Tallinn)

Pronks: Taisto Teivil Kängsepp (U16 -57kg), spordiklubi Englas (Tartu)

Noortekoondise ja ühtlasi Tartu poiste treeneri Ott Tõnissaare sõnutsi võeti võistlusreis ette, kuna iirlased on tugevad ning neil on meie regioonist selgelt eristuv koolkond, kus keskendutakse rohkem maasvõitlusele. "Edukaks esinemiseks maailmakonkurentsis on meie noortel vaja kogemust erinevate võitlusstiilidega, mida iirlased meile lahkesti ka pakkusid. Lisaks jõudis vaatamata ära jäetud lendudele kohale ka osa Ukraina koondisest, kes on maailma edetabelis esimesel kohal," kommenteeris Tõnissaar.

"Ka meil ei sujunud kõik viperusteta, kuid vaatamata lendude edasilükkamiste tõttu väga pikaks veninud kohalesõidule oli poistel võistluspäeval fookus paigas ning tehti oma asi ära," lisas Tõnissaar.

Eesti vabavõitlejatel on olnud väga edukas aasta: augustis naasti Abu Dhabist noorte maailmameistrivõistlustelt kolme pronksiga ning oktoobris Itaaliast täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustelt ühe hõbeda ja kahe pronksiga. Järgmine rahvusvaheline tiitlivõitlus - täiskasvanute maailmameistrivõistlused - toimuvad 11.-18. veebruaril Serbias.