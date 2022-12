Kahekordne olümpiavõitja pääses lennuõnnetusest vigastusteta

33-aastane Rudisha võttis Lõuna-Keenias osa masaide olümpiamängudest ning istus laupäeval koos viie teise inimesega lennukisse, mille mootor lakkas veidi pärast õhku tõusmist töötamast.

"Seitse-kaheksa minutit pärast lennu algust oli kõik hästi, aga ühtäkki muutus kõik vaikseks. Piloot nägi lagedikku, kuhu ta üritas maanduda, aga üks tiib tabas puulatva," rääkis Rudisha Keenia päevalehele Daily Nation. Ükski lennukis olnud inimestest ei saanud raskemaid vigastusi, Rudisha pääses ühegi kriimuta.

"See oli hirmuäratav juhtum, mille käigus hoiad palvetades südant peos. Piloot tegi suurepärast tööd, et suutis lennukit nii kaua õhus stabiilsena hoida," lisas kahekordne olümpiavõitja ja maailmameister.

Sealjuures pole see Rudisha jaoks esimene kord raskest õnnetusest sisuliselt vigastusteta pääseda: 2019. aastal sattus tema auto laupkokkupõrkesse vastu tulnud bussiga.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG