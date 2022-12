Nädal piiri taga: Tähele MVP tiitel, Saar lahkus Türgi klubist, Tšehhis kohtusid Maar ja Juhkami

Saar tõdes Volley.ee-le, et klubi vajas kehvade tulemuste tõttu muutust. "See oli mõlemapoolne otsus, et sõbralikult laiali minna. Meeskond kaotas ja muutusi oli vaja. Uut sidet ei leitud välismaalt ja siis otsustati nurk tuua. Peatreener soovis, et ma jätkaksin seal, aga klubil polnud nii palju vabu vahendeid, et nelja välismaalast ülal pidada," kommenteeris nurgaründaja, kes otsib agentide abiga aktiivselt uut klubi. "Nüüd tulen homme Eestisse ja kuulan maad. Suhtlus agentidega on tihe ja ehk veel enne uut aastat saab midagi paika."

Brasiilia kõrgliigas tegi suurepärase esituse Robert Täht, aidates San Jose Farma Conde 3:1 (25:23, 20:25, 25:18, 25:18) võiduni Apani Eleva meeskonna üle. Täht tõi 22 punkti ja pälvis mängu kõige väärtuslikuma mängija tiitli. Tabelis on eestlase tööandja 12 punktiga kaheksas.

Tšehhi meistriliigas läksid omavahel vastamisi Silver Maari ja Martti Juhkami koduklubid. Kodus mänginud Juhkami tööandja CEZ Karlovarsko pidi vastu võtma 1:3 (23/25 19/25 25/21 22/25) kaotuse Maarilt ja Libereci Duklalt. Juhkami tõi osalise mänguajaga kaks punkti (-1), Maar sai kirja täismängu, tema vastuvõtt oli 76%. Tabelis on Liberec 39 silmaga esimene ja Karlovarsko 36 punktiga teine.

Itaalia naiste esiliigas oli viiele seal pallivale eestlannale kehv nädal. A-grupis jäi õdede Kadi ja Liis Kullerkannu koduklubi Cremona Esperia viimases mängus 0:3 (19:25, 18:25, 19:25) alla Mondovile. Liis tõi seitse ja Kadi neli punkti. Samasse gruppi kuuluv Kristiine Miileni tööandja Olbia Hermaea pidi samuti vastu võtma kaotuse, tunnistades Montale naiskonna 3:1 (27-29, 25-16, 25-17, 25-23) paremust. Miilenilt 14 punkti.

B-grupis said Sant'Elia naiskond ja nende temporündaja Eliise Hollas samuti kaotuse, kui neil tuli tunnistada Talmassonsi 3:0 (25-23, 25-19, 25-23) üleolekut, Hollaselt üks punkt. Samas grupis said Silvia Pertens ja Messina naiskond 0:3 (14:25, 23:25, 20:25) kaotuse San Giovannilt, eestlanna tõi neli punkti. A-grupi tabelis hoiab Cremona 14 punktiga kuuendat ja Olbia 13 punktiga kaheksandat kohta. B-grupis on Messina seitsme punktiga üheksas ja Sant'Elia viie punktiga 10.

Itaalia meeste esiliigas pidid ka Valentin Kordas ja Motta di Livenza meeskond vastu võtma järjekordse kaotuse, jäädes 0:3 (15:25, 24:26, 22:25) alla liidrile Calabriale. Kordas tõi oma meeskonna parimana 11 punkti (-2). Tabelis jätkatakse viimasel real, punkte on teenitud viis.

Belgias peeti kahe vooru mängud. Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans said kirja ühe võidu ja ühe kaotuse. Esmalt saadi 3:0 (25/23 25/17 25/10) võit Waremme vastu ning seejärel jäädi 0:3 (22:25, 18:25, 22:25) alla Märt Tammearule ja Roeselare Knackile. Saaremaalt neis mängudes vastavalt viis (+1) ja seitse punkti (+3). Tammearu tõi Roeselare ridades 12 silma (+7).

Roeselare sai nädala esimeses mängus 3:0 (25:23, 25:20, 25:16) jagu Gentist, Tammearult üheksa punkti (+9). Kaks võitu teenis ka Renet Vankeri ja Henri Treiali koduklubi Maaseiki Greenyard, saades esmalt 3:1 (25:20, 28:26, 18:25, 25:21) võidu Meneni vastu. Treial tõi 13 punkti (+10), Vanker juhtis Maaseiki rünnakuid kogu kohtumise. Seejärel alistati 3:0 (25/19 25/21 25/21) Guibertini Axis, Treialilt üheksa punkti (+6), Vanker juhtis selleski mängus vägesid. Tabelis on Roeselare 23 punktiga esimene, Maaseik 17 punktiga teine ja Aalst üheksa punktiga viies.

Saksamaa kõrgliigas kaotas Albert Hurda tööandja Herrsching lõppenud nädalal esmalt 0:3 (22:25 19:25 17:25) Berliini Recycling Volleysele, Hurt tõi oma meeskonna edukaimana 13 punkti (+3). Seejärel kaotati 0:3 (19:25, 19:25, 20:25) ka Dürenile, Hurt panustas 10 punkti (+2). Tabelis ollakse 13 punktiga kuuendad.

Soome meistriliigas peeti samuti mitme vooru mänge. Karli Alliku koduklubi Sastamala Valepa oli esmalt 3:0 (25/19 25/11 25/21) parem Vantaa Ducksist, eestlane kaasa ei teinud. Seejärel saadi 3:0 (26:24, 25:16, 26:24) jagu ka Loimaa Hurrikaanist, Allik tõi kolm punkti (-1). Andrus Raadik ja Savo Volley alistasid 3:1 (25:16, 21:25, 25:17, 25:21) Raisio Loimu ja 3:2 (27/29 25/23 25/18 20/25 15/7) Tuto Volley. Raadik panustas mõlemas mängus 16 punkti (+6 ja +2). Tabelis on Valepa 35 punktiga liidrikohal ja Savo 21 silmaga seitsmes. Savo mängis ka karikavõistluste kolmandas ringis, saades 3:0 (25:19, 25:12, 25:17) võidu Lempo-Volley üle. Raadik panustas selles mängus 10 silma (+9). Sellega tagas Savo koha veebruaris peetavas poolfinaalis, kus vastaseks Allik ja Valepa.

Soome naiste meistriliigas pidi Avo Keele juhendatav Arctic Volley leppima kahe kaotusega. Esmalt tuli tunnistada Hämeenlinna 3:2 (22/25 25/19 25/17 24/26 16/14) paremust ning seejärel ka LP Kangasala 3:0 (25/17 25/14 25/11) paremust. Tabelis ollakse 15 punktiga kuuendad.

Poola meistriliigas jätkub Timo Tammemaa tööandja Cerrad Enea Czarni Radom kurb hooaeg, kui taas tuli vastu võtta kaotus. 0:3 (20:25, 22:25, 18:25) jäädi alla Olsztynile, Tammemaa ei mänginud. Tabelis on Radom kaheksa punktiga eelviimane.

Austrias olid võidukad nii Stefan Kaibald kui Mihkel Varblane. Kaibald aitas Zadruga Aich/Dobi 3:0 (25:16, 25:23, 25:19) võiduni Innkreisi üle, tuues 12 punkti (+7). Varblane aitas Innsbrucki Hypo Tiroli 3:2 (25:17, 21:25, 19:25, 25:23, 21:19) võidule Raiffeiseni vastu. Tabelis on Hypo Tirol 27 silmaga esikohal ja Aich/dob 18 punktiga neljas.

Šveitsi meistriliigas sai abitreener Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero 3:0 (25:9, 28:26, 25:14) jagu Geneve Volleyst ja on tabelis 13 punktiga kuuendal kohal.

Küprose meistriliigas kaotas Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos 0:3 (15:25, 17:25, 27:29) Paralimnioule. Kristo Kollo tõi Pafiakose kasuks 10 punkti (+3), sidemängija Aleksander Eerma lisas kaks silma (+2). Markus Uuskari tööandja Nicosia Apoel alistas 3:0 (25/17 25/22 25/19) Famagusta Nea Salamina. Tabelis on Nicosia 14 silmaga teine ja Pafiakos üheksa punktiga kuues.

Prantsusmaa naiste meistriliigas kaotasid Kertu Laak ja RC Cannes'i naiskond 1:3 (17/25 17/25 28/26 20/25) Le Cannet' Volerole. Laak tõi 18 punkti (+6). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul jäid 0:3 (25/27 21/25 14/25) alla Pariisi St-Cloudile, Kibbermann sekkus episoodiliselt. Tabelis on Laagi tööandja 22 punktiga viiendal kohal ja Kibbermanni tööandja 10 punktiga 12.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid Ardo Kreek ja Arago de Sete tunnistama Kreegi kunagise kauaaegse koduklubi Pariisi Volley 3:0 (25/16 25/23 25/16) paremust. Kreek tõi seitse punkti (+1). Tabelis hoiab Sete 14 punktiga üheksandat kohta.

Rumeenias sai Robert Viiberi koduklubi Craiova 0:3 (22/25 19/25 23/25) kaotuse Galati Arcadalt. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+0). Kaotuse sai ka Keith Puparti tööandja Zalau, kes pidi tunnistama Dej Unirea 3:1 (28/26 25/21 20/25 25/18) paremust. Pupart tõi kaheksa punkti (+8). Liigas on Craiova 21 punktiga viies ja Zalau 16 punktiga neist koht tagapool.