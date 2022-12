Driftisõitja Michael Reiljan saavutas Saudi Araabias kuuenda koha

Jiddah rajal peetud finaali pääsesid eri riikides toimunud eelvõistluste võitjad. Finaali võitis egiptlane Hisham Al-Khatib, teine oli Haitham Al-Hadidi Omaanist, kolmas Ahmad Daham Iraagist ja neljas poolakas Piotr Wiecek.

Reiljan võistles kohapealt renditud autoga, sest oma võistlusauto transportimine Saudi Araabiasse oleks olnud ülearu kulukas. "Kohalik Brothers Drift Team vastutas auto korrasoleku, kütuse, rehvide ja transpordi eest," rääkis Reiljan autosport.ee-le.

"Esimestel prooviringidel oli autotunnetus väga hea. Mõningaid harjumist vajavaid detaile muidugi leidsin, kuid mitte midagi ületamatut. Test jäi kahjuks lühikeseks, sest auto alumine vasak õõtshark otsustas erru minna. See ei heidutanud – olime autoga väga rahul ning miskit peale istmeasendi muutma ei pidanud või ei saanud nagu näiteks käigukangi asukoht."

Võistluse prooviringidel ilmnesid siiski probleemid mootoriga. "Mootor ei saanud korralikult kütust peale ja mõlemal ringil kadus jõud kõrgetel pööretel. Kohalik tiim lubas võistluse hommikuks vea likvideerida."

Finaali esimeses sõidus eksis Reiljan käiguvahetusel, kuid pääses edasi järgmisesse gruppi. "Siis aga mootori viga kordus taas. Auto turtsus ja kaotas jõu juba startides ning turtsumine ning pidev jõu kadu esines läbi sõidu. See otsustas ka tulemuse. Kindlasti mängisid mootoriprobleemid soorituses olulist rolli, kuid mis parata, niisugune see autosport juba on."

Kuuenda kohaga lõpetanud Reiljan lisas, et kuigi võidusoov oli suur, on ta kogemusega ikkagi äärmiselt rahul. "Red Bull Car Park Drift oli mu esimene suurem samm drifti rahvusvahelisele areenile ja see on väga palju väärt! Suur tänu Red Bullile ja loomulikult kõigile toetajatele, kes meie tegemistele kaasa aitavad! Meil on driftimaailmas veel palju öelda ja usun, et see võistlus andis selle kohta päris hea vihje."