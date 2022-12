WTA valis aasta parimaks mängijaks Iga Swiateki

WTA aasta parima auhinnad on jagatud viite erinevasse kategooriasse: parim mängija, parimad paarismängijad, enim arenenud mängija, parim uustulnuk ja parima tagasituleku teinud mängija. Tunnustati ka parimat treenerit.

Parima mängija tiitli pälvis 21-aastane poolatar Iga Swiatek, kes tänavu võidutses kaheksal turniiril, sealhulgas Prantsusmaa ja USA lahtistel meistrivõistlustel. Ühtlasi püstitas Swiatek käimasoleva sajandi pikima võiduseeria, kui ta võitis 135 päeva jooksul 37 matši järjest. Kokku võitis Swiatek 67 ja kaotas üheksa matši.

250 - Today, Iga Swiatek is the number 1 in the world since 250 days. In this period:



5 titles

6 finals

41 wins

87.2% win percentage

11 top-10 wins

14 sets won 6-0



