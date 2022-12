NFL-is selgus esimene play-off'i pääseja, kollanokk mängis üle Brady

Eagles alistas pühapäeval 48:22 skooriga New York Giantsi (7-5-1) ning kirjutas ühe kaotuse kõrvale 12. võidu. Eaglesi mängujuht ja MVP auhinna kandidaat Jalen Hurts viskas võidumängus 217 jardi ja kaks touchdown'i ning kogus jalgadega 77 jardi ja ühe touchdown'i.

NFC konverentsis kolmandal kohal paiknev San Francisco 49ers (9-4) purustas kodumurul Tampa Bay Buccaneersi (6-7) 35:7. 49ersi eest alustas esimest korda algkoosseisus kollanokast mängujuht Brock Hurdy, kes viskas kaks touchdown'i ja jooksis veel ühe. 45-aastane Brady seevastu viskas ühe touchdown'i ja tegi kaks pallikaotust.

