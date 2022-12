Kubassova koduklubi võit surus neli naiskonda samadele punktidele

Kubassova kuulus võitjate põhikoosseisu ja vahetati välja 61. minutil. Kokkuvõttes on ta senisel liigahooajal käinud platsil kõigis 12 kohtumises (algrivistusse on ta mahtunud kaheksa korda) ning on löönud kolm väravat, vahendab Soccernet.ee.

Como tõusis nüüd võrdsete punktide peale nii Sassuolo, Sampdoria kui ka Pomiglianoga. Need neli naiskonda jagavad kümneliikmelises Serie A-s kohti kuuendast üheksandani.