Ärmand ja Mölder tegid Grizzlyze võidumängus kübaratriki

HC Grizzlyze poolel tegid Marili Ärmand (3+1) ja Helen Mölder kübaratriki, ühe värava viskasid Emilia Koger (1+1) ja Delen Schüle (1+2). Janika Väliste andis kaks tulemuslikku söötu. HC Wolferinesi auvärava eest hoolitses Darja Kolnenkova.

HC Wolferinesi väravavaht Elizabete Vasiljeva Dilba tõrjus mängu jooksul 25 ning HC Grizzlyze puurilukk Helena Liive üheksa vastaste pealeviset.

"Meie eesmärk oli kohe esimesest sekundist vastaseid survestada. Esimene kolmandik ei läinud päris nii nagu tahtsime – võimalusi oli palju, aga mitmed visked läksid posti. Kuna esimesel kolmandikul väravaid ei löödud, siis teiseks kolmandikuks tegi treener viisikud ümber ning väravad hakkasid tulema. Meie eelis on ja oli kindlasti see, et me oleme tehniliselt paremad ja kiiremad. Viimasel kolmandikul olime eduseisus ning saime jätkata samade viisikutega nagu esimesel. Meie kõigi eesmärk oli võita ning seda me ka tegime," sõnas HC Grizzlyze kapten Christin Lauk-Gurtovoi.

"Jäin mänguga igati rahule, vaatamata suurele skoorile, mis üldse ei peegeldanud mängupilti. Meie noor naiskond suutis esimesel kolmandikul võidelda nagu võrdne võrdsega vastastiimiga, kelle koosseisus on mitmeid koondisekogemustega mängijaid. Kahjuks tegime teisel kolmandikul palju individuaalseid vigu, mis saidki meile saatuslikuks. Aga õnneks tüdrukud võitlesid lõpuni ega lasknud nina norgu, selle eest olen neile väga tänulik. Siit saame edasi minna ja muutume paremaks," ütles HC Wolferinesi peatreener Dmitri Lavrov.

Naiste hokiliiga tabeliseis: HC Everest 9 (5), HK Roosa Panter 8 (5), HC Grizzlyz 5 (5), Tartu HK Säde 4 (5), Viljandi HK 2 (4), HC Wolferines 0 (4).