Turvanaine ei lasknud kaheksakordset võitjat Federeri Wimbledoni sisse

Federer rääkis USA jutusaates "The Daily Show" Trevor Noah'le, et oli paar nädalat tagasi Londonis, kus käis enda vigast põlve arstile näitamas. Ja kuna tal oli kojulennuni paar tundi aega, otsustas ta Wimbledonist läbi käia. "Ma ei andnud neile enne midagi teada anda, sest ma ei olnud kindel, kas mul jääb selleks aega," selgitas Federer. "Aga kui arsti juures ära käidud, vaatasin kella, et lennuni on kaks tundi aega, käime siis Wimbledonis teed joomas."

Federer lisas, et pole kunagi varem turniirivälisel ajal käinud. "Sõitsime selle väravani, kust tavaliselt külalised sisenevad. Ütlesin enda treenerile, et lähen räägin turvanaisega ja ajan selle asja korda," meenutas Federer naerdes. "Küsisin temalt, kuidas ma sisse saaksin, kus see uks on, kust minema peab. Ta küsis vastu, kas mul on liikmekaart."

Federer ütles, et Wimbledoni võitja võetakse automaatselt klubiliikmeks, aga tal pole aimugi, kas tal on ka päriselt liikmekaart olemas – kui, siis kuskil kodus. "Ütlesin, et mul pole kaarti, aga olen liige ja tahan lihtsalt teada, kust ma sisse saan. Mille peale ta vastas, et ma pean selleks liige olema," jutustas Federer. "Sain aru, et see [sisse saamine] polegi nii lihtne. Selgitasin, et olen liige ja tavaliselt, kui siin olen, siis ma mängin. Aga nüüd olen esimest korda siin, kui turniiri ei ole ja ma tahan lihtsalt teada, kust ma nüüd sisse saan. Ta ütles, et teiselt poolt, aga selleks tuleb liige olla."

Federeri sõnul tekkis tal juba väike paanika ja ta ütles, et ei suuda siiamaani uskuda, et oli sunnitud naisele ütlema, et on turniiri mitmekordne võitja. "Ütlesin talle, et olen selle turniiri kaheksa korda võitnud ja palusin, et ta usuks, et olen klubiliige," meenutas Federer, lisades, et tunneb end sellepärast siiani halvasti. "Läksin autosse tagasi ja treener küsis, kuidas me siis sisse saame. Palusin, et ta ei räägiks minuga."

Seejärel sõitsid nad teisele poole ja seal autost väljudes tundsid mitmed inimesed ta ära ning palusid luba pilti teha. Seda märkasid ka seal pool olnud turvamehed, kes tundsid Federeri kohe ära. "Issand, härra Federer! Mida te siin teete, kas teil on liikmekaart kaasas?" meenutas Federer turvameeste reaktsiooni. "Ütlesin, et ei ole, aga küsisin, kas mul oleks ikkagi võimalik sisse pääseda. Nad ütlesid, et loomulikult, kohe korraldame! Ja klubi esimees oli kohal, jõime temaga tund aega teed."

"Mõtlesin ka korraks, et kõnnin teisele poole ja lehvitan sellele naisele, näitan, et sain sisse," lisas Federer naerdes. "Aga ma ei teinud seda."

"Kui ütlesin, et olen võitnud kaheksa korda, siis murdosa sekundist kahtlesin, kas olen võitnud seitse või kaheksa korda. Ma ei tea, sest ma ei räägi kunagi niimoodi," tunnistas Federer.