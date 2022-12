Pärnu alistas Balti liiga aasta viimases mängus Võru

Toomas Jasmini juhendatav Pärnu noored võitsid esimese geimi 25:22, ent kaotasid tasavägise teise vaatuse 25:27. Kolmandas geimis jäi Võru peale kindlalt 25:11, aga neljanda võitis Pärnu 25:18. Viiendas geimis asus Pärnu 12:4 juhtima ja võitis lõpuks 15:11.

Hea mängu tegi diagonaalründaja Kaur Erik Kais, kes lõi maha pooled tõsted ja kogus 21 punkti (+9). Tony Tammiksaar panustas 13 silmaga (0). Võru eest oli 22 punktiga (+10) üleplatsimees Matthew Slivinski.

Pärnu rünnakuprotsent oli 38 ja vastuvõtt 54. Võrul olid samad näitajad 41 ja 51.

Kolmanda võidu saanud Pärnu on liigatabelis kaheksa punktiga viimasel ehk seitsmendal kohal, Võru on 13 punktiga kuues. Liider on Selver/TalTech 31 punktiga, neile järgneb Tartu Bigbank 28 punktiga.