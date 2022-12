Võru kergejõustikuhalli ehitamisele andis tõuke Erki Noole olümpiavõit

Sel ajal kui lumehanged maas, on koolinoored saanud Võru kergejõustikuhallis võistelda 2006. aastast. Just siis avati lisaks kergejõustikuareenile ka pallimängude saali ning judo- ja jõusaali ühendav Võru Spordikeskus. Otsustava tõuke halli ehitamiseks andis kümnevõistleja Erki Noole olümpiavõit 2000. aasta Sydney mängudel.

"Võru halli tegemise eel oli midagi sellist juba plaanitud, kuid ei oldud selget otsust langetatud, ei olnud selget nägemust, et kuhu ja mida täpselt. Kui Erki Nool tuli olümpiavõitjaks, meie oma Võru poiss, siis ei olnud enam pidamist, siis pidi selle ära tegema. Käis päris pikk arutelu, et kuhu ta peaks tulema. Sellele asukohale, kus ta on praegu, oli alternatiiviks pakutud Kubja lauluväljak, mis on paar kilomeetrit linnast väljas, ilusa koha peal, metsa sees. Seal oli selline kombo plaanis, et kogu see lauluväljakukompleks oleks samas ka spordikeskus, et sealt oleks saanud kohe metsaradadele jooksma. Teistmoodi väga hea lahendus. Selle kahe põneva lahenduse vahel käis päris kõva diskussioon ja lõpuks lahenes ta nii nagu lahenes. Kindlasti on selle praeguse lahenduse trump see, et ta on inimestele väga lähedal. Teda on väga intensiivselt ja väga paljude alade harrastamiseks kasutatud ja siiamaani kasutatakse," ütles Võru abilinnapea Sixten Sild.

Võru kergejõustiklased on sel aastal võitnud noorte ja juunioride Eesti meistrivõistlustel üle 30 medali. Kergejõustik on üks kaheksast alast, mida saab Võru Spordikoolis harrastada.

"Meil on linna spordikool, kus kergejõustikul on neli treenerit. See on enim harrastatav spordiala spordikoolis ja sealt on tulnud Eesti meistrimedaleid igal aastal. Teatavasti kümnevõistluse olümpiavõitja Eesti suuruses riigis võib-olla sünnibki kord mitme inimpõlve jooksul. Ükskord on see juhunud ja küll ta tuleb järgmine kord ka," lisas Sild.

Võru hallist detsembri hakul algas ja Võru staadionil juunis kulmieerub noorte TV 10 Olümpiastarti sarja uus hooaeg, kus edukalt võistlevad Tallinnas tegutseva olümpiavõitja Erki Noole kergejõustikukooli õpilased.