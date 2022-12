Taltech/Tradehouse'i naiskond tagas koha karikavõistluste finaalis

Pea kaks nädalat tagasi toimunud esimesest poolfinaalkohtumisest oli Taltech/Tradehouse'il 3:0 edu all, seega piisas teises mängus finaalikoha kindlustamiseks kahest geimivõidust. 3:0 võit võeti ka seekord, ootamatult tihedaks kujunes teine geim, mille ülikooli naiskond võitis 26:24.

"Tänane mäng väga head üldpilti ei andnud, Audentesel olid päris mitu pusletükki puudu. Teise geimiga ei jäänud rahule, kuna seal lasti ikka jalg natuke sirgeks ja siis läks seal punkt-punktiks ja lõpus oli meil natuke õnne ka, et me selle teises geimis ära otsustasime," ütles Taltech/Tradehouse'i naiskonna peatreener Janis Sirelpuu.

Eelmise aastaga, kui Audentese/Noortekoondise naiskond karikafinaali jõudis, tänavust olukorda treener Andrei Ojametsa sõnul võrrelda ei saa - esiteks on tal tänavu hoopis noorem ja vähem kogenum naiskond, teiseks on koosseisu probleemid.

"Kui me läheme mängima pooliku koosseisuga hetkel Eesti parima naiskonna vastu, siis põhimõtteliselt šanssi polegi. Mis põhjustel see on, erinevad haigused, osad kes said väga kõva vatti suvel, pluss veel üle pooleteist kuu Itaalias, põhisidemängija väljas, pluss muud asjad. Selge see, et TalTechi me 2007. aasta noortega ei suuda võita," ütles Andrei Ojamets.

Ojamets koputas ka mängijate südametunnistusele - sportlik keskendumine ei tohi kaduda.

"Mis me siin vabandusi otsime, fakt on see, et meil on siin noored ja nii - inimesed, kes tegelevad spordiga, peab ikkagi olema julgust proovida ja tahta seda teha. Kui me iga kord, kui me midagi teeme, ebaõnnestume, hakata peast kinni hoidma ja draamateatrit tegema, siis see kindlasti meid ei aita ja edasi ei vii. Sport on paraku konkurents," lisas Ojamets.

Karikafinaalis ootab TalTechi ees Viljandi Metalli naiskond.

"Eks meil väiksed murekohad on, meil on kolm vigastust, kõigepealt tahaks saada paar inimest trenni juurde, et me saaksime üldse kuus kuue vastu mängida, eks me seda kuus-kuut teeme see nädal natuke rohkem, et Viljandiga on kaks korda mängitud, kuidagi siiamaani on nad meile sobinud, aga eks finaal on ikkagi midagi teistsugust, eks näha ole," kommenteeris Sirelpuu.

Karikafinaalid peetakse Tartus järgmisel laupäeval.