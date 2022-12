"Spordipühapäevas" räägitakse MM-ist, Tänakust ja lahkunud tennisetreenerist

Kataris peetavatel 22. jalgpalli maailmameistrivõistlustel on konkurentsi jäänud veel neli koondist. Esimest korda jõudis poolfinaali Aafrika koondis, kui maailma üllatas Maroko. "Spordipühapäevas" analüüsivad turniiri kulgu ja toovad välja olulisi nüansse Marko Pärnpuu ja Kaspar Koort.

Ott Tänak sõlmis lepingu M-Spordi meeskonnaga, et võidelda tuleval hooajal taas autoralli MM-tiitli eest. Rallimaailm rõõmustas otsuse üle - igas meeskonnas on järgmisel aastal vähemalt üks tõsiseltvõetav tiitlinõudleja. Millised on M-Spordi perspektiivid Tänakule konkurentsivõimelist autot pakkuda? Asjade seisu hindab Jaan Martinson.

Käesoleval nädalal lahkus üliedukas tennisetreener Nick Bollettieri, kelle õpilaste hulka kuuluvad näiteks Andre Agassi, Serena Wiliiams ja Boris Becker. Bollettieri isiksust ja pärandit lahkab tennisetreener Alo Ojassalu.

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris pühapäeval, 11. detsembril kell 18:15. Saate panevad kokku Ragnar Kaasik, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru.