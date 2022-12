Kullamäe kuuest tabavast kaugviskest Leedu meistri vastu ei piisanud

Kullamäe saatis laupäeval läbi korvirõnga kuus kaugviset kaheksast, lisas viis lauapalli ning oli efektiivsusteguriga 18 Lietkabelise parim. Kokku jäi tema arvele 21 punkti, ühe punkti enam viskas Jamel Morris. Rytase resultatiivseim oli Marcus Foster 20 punktiga (visked väljakult 5/20).

23-aastane Kullamäe on Leedu kõrgliigas enam punkte visanud ühe korra, kui kogus oktoobri lõpus Labas Gasi vastu 25 silma.

Lietkabelis on tabelis kaheksa võidu ja nelja kaotusega neljandal kohal, liidriks on Žalgiris (10-1) ning laupäevane vastane Rytas on teine (8-3).