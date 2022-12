Kuressaare jalgpallur võtab karjääris vaheaasta

"Kurega oli tore hooaeg ja seepärast on kahju eemale minna, aga valikuid tuleb teha," märkis FC Kuressaare eest 108 kohtumises kuus väravat löönud Rauno Tutk, lisades, et probleemiks on hädad seljaga.

"Kui tervis korras, siis vaatan, kuidas edasi. Ma ei välista ka meistriliigasse naasmist, sest ega ma ju ennast käest ei lase ja proovin võimalikult head vormi hoida. Loodetavasti jõuan ka mõnes Kure trennis kaasa teha," lisas mees klubi kodulehele,

"Jalgpalli olen tegelikult kogu aeg mänginud siiski hobikorras ja see kõik on mind kandnud Eesti kõrgliigasse. Mingil hetkel saab aga aeg täis ning praegu jääb siis hobi tahaplaanile ja pere saab ettepoole."

FC Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski ütles, et mõistab Rauno Tutki otsust. "Ta on mängija kellega koos töötasime kolm hooaega," rääkis treener. "Mul on Rauno vastu suur austus nii inimese, kui mängijana. Rauno on Kures mänginud kõigil positsioonidel peale väravavahi, seepärast jääb meeskonnas temast koht tühjaks ning tema kogemustest hakkame puudust tundma. Aga ta jääb jalgpalli juurde ja panustab oma tööga ala arengusse edasi."

Rauno Tutk on Eesti meistriliigas Viljandi JK Tulevikus, JK Tammekas, Paide Linnameeskonnas, Pärnu JK Vapruses ja FC Kuressaares kokku mängides kogunud 405 mängu ja 20 väravat.