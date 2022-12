Naljamees Christiansenile meeldib laulda ja komme süüa

Mulle meeldib lihtsalt laulda. Ma tean, et olen halb laulja, aga ma lihtsalt laulan kogu aeg. Ma arvan, et tiimikaaslased on tüdinenud minu laulmisest. Viimased kaks aastat olen ringi käinud ja laulnud Madonna laulu "Don't Cry for Me Argentina".

Üks asi veel - ma kunagi ei tea kõiki laulusõnu ja lihtsalt mõtlen ise sõnad välja. Isegi kui ma kuulan laulu 20 või sada korda päevas, siis ikka ei tea peale esimeste sõnade rohkem," ütles Christiansen.

Nüüd väike mäng. Kui sa saaksid varastada oma rivaalide võimeid, siis kelle?

Laskekiirus kohe kindlasti Simon Ederilt, ma valiksin tema laskekiiruse. Ma pole kõige kiirem mees tiirudes ja see loeks minu jaoks päris palju, kui saaksin tema kiiruse varastada.

Ja kindlasti Johannese kiirus rajal, mitte ainult tema tippkiirus, aga ka üleüldine kiirus. Ta teeb selle nii lihtsaks. Sellise tunde kogemine oleks minu jaoks unistus, sest kui mina sõidan, siis tunnen, et võitlen. Näib, et tema jaoks on see veidi lihtsam, ma tahaksin ka mugavat tunnet.

Mida sa eelistad süüa vabal päeval?

Vabal päeval eelistan süüa kõike muud, mida võistluseks valmistudes ei saa süüa. Me sööme võistluspäeval ja sellele eelneval pastat kolm korda päevas.

Seega vabal päeval alustan võib-olla prantsuse croissantiga. Peatreener Siegfried on Norrasse tulles näidanud meile traditsioonilist prantsuse croissanti ja mulle väga meeldib see. Lõpetuseks sööksin takosid ja norra komme, selliseid, mida saad ise vabalt valida.

Ma armastan komme. Ma olen see magus tüüp, kellele ei meeldi soolased krõpsud ja sellised asjad. Ainult suhkrut, kunstlikku suhkrut.

Kui saaksid pileti minemaks ükskõik kuhu maailmas, kuhu läheksid?

Ma läheksin Liverpooli jalgpalli vaatama. Ma olen seal varem käinud, aga teate, et ma olen selle klubi suur toetaja. Linn on väga ilus.

Nüüd ma teen selle keeruliseks, sa pead kellegi laskesuusatajatest kaasa võtma.

Siis ma võtan Tarjei kaasa, sest ta on Manchester Unitedi fänn. Ma arvan, et see oleks piinarikas tema jaoks.

Kõige viimane küsimus. Lõpeta lause "Kümne aasta pärast Vetle Sjastad Christiansen…"

Naudib oma elu kümme kilo raskemana… rannas… suvel. Naudib pikki suusasõite Holmenkolleni ja Geilo metsades. Vaatab tagasi sellele elule, olles väga rahul.