Kaks tennisisti said kokkuleppemängude eest eluaegse tennisekeelu

Lescure ja Okala olid kokkuleppemängudega tegelenud juba 2014. aastast. Kokkuleppemängu all mõeldakse tahtlikku kokkulepet, mille eesmärk on spordivõistluse tulemuse ebaaus muutmine.

29-aastane Lescure, kelle parim koht maailma edetabelis on olnud 487, mõisteti süüdi kaheksas kuriteos, mis seotud kokkuleppemängudega ja talle määrati ka 40 000 dollari suurune trahv. 25-aastane Okala, kelle kõrgeim koht maailma edetabelis on olnud 338, mõisteti süüdi seitsmes kuriteos ja talle määrati 15 000 dollari suurune trahv.

"Juhtumi üle otsustas sõltumatu korruptsioonivastase ärakuulamise ametnik Charles Hollander ja sanktsioonid tähendavad, et mõlemal mängijal on alaline keeld mängida või osaleda mis tahes tennisevõistlusel, mille on heaks kiitnud tennise juhtorganid," seisis ITIA avalduses.