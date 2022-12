TÄNA OTSE | Mida suudab Eesti meeskond selle hooaja teises teatesõidus?

Selle hooaja esimene teatesõit toimus Soomes Kontiolahtis, kus Eesti teatenelik sai 14. koha. Eesti kaotas sõidu võitnud Norrale neli minutit ja 51,5 sekundit. Teise koha sai Saksamaa ning kolmandana lõpetas sõidu Prantsusmaa.

Avavahetust sõitis Eestil Rene Zahkna, teisena läks rajale Kristo Siimer. Kolmandat vahetust sõitis Raido Ränkel ning ankruvahetuses oli Robert Heldna.

Ka teises teatesõidus on Eesti võistkond väljas sama koosseisuga. Esimese teatesõidu võitnud Norra on vahetanud välja ühe liikme. Tarjei Bö asemel sõidab Filip Fjeld Andersen. Lisaks on Norra muutnud oma järjestust. Esimesena saab rajale Sturla Holm Lägreid, teine vahetus on Andersen. Kolmandana saab rajale Johannes Thingnes Bö ning ankruvahetust sõidab Vetle Sjaastad Christiansen.