Tuntud Ameerika jalgpalliajakirjanik suri MM-i mängu ajal

Tema lähedal olnud USA meedia ütles, et Wahl kukkus kohtumise lisaajal Lusail Iconic Stadiumil ajakirjanikele ette nähtud osas tooliga ümber ja tema kõrval olevad reporterid kutsusid abi. Ajakirjanike sõnul reageerisid päästeteenistuse töötajad väga kiiresti, kuid hiljem öeldi ajakirjanikele, et Wahl suri.

Wahl kirjutas kolmapäeval Twitterisse, et tähistas sel päeval oma sünnipäeva. Wahli tundnud Ameerika ajakirjanikud ütlesid, et ta sai 49-aastaseks.

"Ta kirjutas alati sisukaid ja meelelahutuslikke lugusid," seisis USA jalgpalliliidu avalduses. "Granti usk mängu jõusse inimõiguste edendamisel oli ja jääb kõigile inspiratsiooniks. Grant tegi jalgpallist oma elutöö ja me oleme leinas, et teda ja tema suurepäraseid kirjutisi enam meiega ei ole."

Wahl kajastas oma kaheksandat MM-i. Ta kirjutas esmaspäeval oma veebisaidil, et külastas Kataris viibides meditsiinikliinikut.

"Mu keha murdus lõpuks. Kolm nädalat vähest und, suurt stressi ja palju tööd võivad seda teha," kirjutas Wahl. "See, mis oli viimase kümne päeva jooksul olnud külmetus, muutus USA ja Hollandi mängu õhtul millekski tõsisemaks ja ma tundsin, kuidas mu rindkere ülaosasse tekkis surve ja ebamugavustunne."

Wahl kirjutas, et tema COVID-19 test oli negatiivne ja ta otsis oma sümptomitele ravi.

"Käisin täna peamise meediakeskuse meditsiinikliinikus ja seal öeldi, et mul on tõenäoliselt bronhiit. Nad andsid mulle antibiootikume ja tugeva köhasiirupi ning ma tunnen end juba paar tundi hiljem veidi paremini," kirjutas Wahl.

Wahl kandis 21. novembril USA avamängus Walesi vastu LGBTQ õiguste toetamiseks vikerkaare T-särki ja kirjutas, et turvatöötajad keelasid tal sellega siseneda ja tal kästi särk ära võtta.

Wahl kirjutas, et teda hoiti 25 minutit vahi all, kuid seejärel lasi turvaülem ta vabaks. Wahl ütles, et FIFA vabandas pärast tema ees.