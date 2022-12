Murdmaajooksu EM-ile sõidab seitsmeliikmeline Eesti koondis

Ainsa Eesti naissportlasena läheb 8 km distantsil starti Laura Maasik, kes on sel aastal krossijooksus kroonitud nii Eesti kui ka Balti meistriks.

Meestest esindavad koondist Leonid Latsepov, Kaur Kivistik ja Karel Hussar, kes tõid oktoobris Eestile kolmikvõidu murdmaajooksu Balti meistrivõistlustelt. Meeste distantsiks on 10 km.

Kui kõik eelpool nimetatud sportlased on varem juba EM-il osalenud, siis noormehed teevad Itaalias oma debüüdi. U-23 vanuseklassis asub võistlustulle Kalev Hõlpus ning U-20 vanuseklassi noormeestest on stardis Oliver Annus ja Morten Siht. Distantsid vastavalt 8 km ja 6 km.

"Paaril viimasel aastal on meie jooksjate tulemused jäänud tagasihoidlikumaks kui oleme lootnud ja eeldanud. Kuigi võistlus toimub meile ebamugaval ajal, siis ootame kõikidelt võistlejatelt ikkagi enda maksimumtulemust," ütles koondise juht Toomas Tarm. "Sel aastal on põhjust olla mõnevõrra optimistlikum - kõik koondislased näitasid head vormi oktoobri lõpus toimunud Balti meistrivõistlustel ja on saanud vahepeal hästi harjutada. Võiksime olla rahul tulemustega vähemalt teise kolmandiku seas, kaotust võitjatele ei tohiks koguneda üle kolme minuti."

EM-il on starti tulemas kõik eelmise aasta tiitlikaitsjad eesotsas Norra jooksustaari Jakob Ingebrigtseniga, kes läheb jahtima oma kuuendat murdmaajooksu meistritiitlit. Sellel aastal on norralane kroonitud maailmameistriks 5000 m jooksus ning Euroopa meistriks 1500 ja 5000 m jooksus. Lisaks Ingebrigtsenile on stardis ka tema vanemad vennad Henrik ja Filip. Ingebrigtseni suurimaks konkurendiks võib pidada kodupubliku eest võistlevat Yemaneberhan Crippat, kes tuli sel suvel Euroopa meistriks 10 000 m jooksus.

Naiste tiitlikaitsjana on stardis Norra jooksja Karoline Bjerkeli Grövdal, kellel on seni ette näidata kaheksa medalit murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlustelt. Grövdali põhikonkurentidena lähevad rajale 5000 m jooksu Euroopa meister Konstanze Klosterhalfen (Saksamaa) ja 10 000 m jooksu Euroopa meister Yasemin Can (Türgi).