Poola tennisist andis positiivse dopinguproovi

Poola tennisist Kamil Majchrzak avaldas, et on andnud positiivse dopinguproovi, kuid lisas, et pole teadlikult ühtegi keelatud ainet tarvitanud.

Maailma 77. reket, kes võitis oktoobris Busani Challengeri turniiri ja jõudis tänavu ka Indias ATP 250 kategooria turniiril poolfinaali, ei täpsustanud, millist ainet tema organismist leiti.

"Mul on väga kurvad uudised. Olen tänavu oktoobris ja novembris andnud positiivsed dopinguproovid," kirjutas Majchrzak sotsiaalmeedias. "Alustuseks tahan öelda, et ma ei ole mitte kunagi teadlikult ühtegi keelatud ainet tarvitanud. Ma ei tea veel, mis on juhtunud ja see on suur šokk."

"Olen alustanud enda elu kõige keerulisemat võitlust, et tõestada enda puhtust ja naasta armastatud spordiala juurde," lisas ta.

Uudisteagentuur Reuters küsis kommentaari ka tennises puhtuse eest võitleva ühenduse International Tennis Integrity Agency (ITIA) poole, aga pole veel vastust saanud.