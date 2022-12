Eesti naiste jalgpallikoondis tõusis FIFA edetabelis viis kohta

Uues tabelis paikneb Eesti koondis 91. positsioonil. Maailma edetabeli esikohal on endiselt USA. Teisele positsioonile tõusis Saksamaa ja kolmandale kohale langes Rootsi. Neile järgnevad Inglismaa ja Prantsusmaa, kuuendaks tõusis Kanada, lükates Hispaania seitsmendaks. Esikümne lõpetavad Holland, Brasiilia ja Põhja-Korea. Meie lähiriikidest on Soome naiskond 31. kohal, Leedu on 100. ja Läti 119. tabelireal.

Eesti naiste koondis alistas tänavu MM-valikmängudes kahel korral Kasahstani. Lisaks nopiti kaheksa-aastase pausi järel Balti turniiri esikoht. Eesti lõpetas hooaja maavõistlusmängudega Montenegroga, kus avamängus lepiti 1:1 viiki, aasta viimases mängus aga saadi 2:1 võit.