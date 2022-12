Aigro jäi MK-etapil esimesena punktikohalt välja

Aigro tegi lõppvõistluse esimeses hüppevoorus 127-meetrise õhulennu ja teenis selle eest 103,6 punkti, saades lõpuks 31. koha. Viimasena pääses teise vooru ja seega ka MK-punktidele bulgaarlane Vladimir Zografski, kes hüppas 127,5 meetrit ja sai kohtunikelt 104,2 punkti ehk vaid 0,6 punkti rohkem kui Aigro.

Etapivõidu teenis sloveen Anže Lanišek, kes hüppas esimeses voorus 133,5 ja teises 141 meetrit ning lõpetas 272,8 punktiga. Lanišekile on see karjääri kolmas ja hooaja teine MK-etapivõit, seejuures esimene, mille ta on teeninud mujal kui Rukal.

Teise koha sai poolakas Dawid Kubacki, kes avavoorus piirdus 135-meetrise hüppega ja oli viies, aga teises voorus hüppas 144 meetrit ja sai kokkuvõttes 271,5 punkti. Kolmanda koha sai Karl Geiger 269,2 punktiga (hüpped 135 ja 141,5 meetrit).

Kvalifikatsioon:

Aigro hüppas kvalifikatsioonis 128,5 meetrit ja teenis selle eest 111 punkti, mis andis talle 41. koha.

Kevin Maltsev piirdus 116,5-meetrise õhulennuga, mis andis 85,7 punkti ja 55. koha ehk tema kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.

Kvalifikatsiooni parim oli MK-sarja üldliider, poolakas Dawid Kubacki, kes hüppas 145 meetrit ja teenis 158,7 punkti. Teine oli 140,5-meetrise hüppe teinud norralane Halvor Egner Granerud, kes sai 153,9 punkti ja kolmas sloveen Anže Lanišek, kes hüppas 137,5 meetrit ja teenis 145,4 punkti.

Lõppvõistlus algab Eesti aja järgi juba kell 12.45.