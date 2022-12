TÄNA OTSE | Vanad sõbrad Holland ja Argentina selgitavad MM-poolfinalisti

Holland ja Argentina kohtuvad MM-il juba kuuendat korda: 1974. aastal sai Holland teel finaali lausa 4:0 võidu, aga neli aastat hiljem võtsid argentiinlased kodupubliku ees finaalis ülimagusa revanši. 1998. aastal aitas Dennis Bergkampi viimase minuti värav hollandlased poolfinaali, kaheksa aastat hiljem lepiti alagrupis väravateta viiki ning omakorda kaheksa aastat hiljem mindi vastamisi poolfinaalis, kus väravateta lõppenud normaal- ja lisaaja järel võidutses Argentina penaltiseerias.

Reedeses veerandfinaalis ristavad sarved MM-i noorim ja vanim treener, kui Lionel Scaloni on 44- ja Louis van Gaal 71-aastane. "Olen uhke, et saan temaga võistelda. Kõik teavad, mida ta on jalgpalli heaks teinud ning kui paljud on üritanud teda jäljendada," rääkis Scaloni pärast seda, kui Argentina oli kaheksandikfinaalis alistanud Austraalia.

Scaloni ei tahtnud neljapäevasel pressikonverentsil öelda, kas Angel Di Maria ja Rodrigo De Paul on valmis meeskonda aitama, kuid lubas, et Hollandile antakse igal juhul kõva lahing. "Teame, et meie tiim on valmis oma selga murdma, nagu oleme olnud eelmisteski mängudes. Mõnikord oleme mänginud väga hästi, mõnikord mitte nii hästi, aga oleme alati enda eest seisnud ja seda meie inimesed ka hindavad," rääkis Scaloni. "Teame, et anname väljakul endast kõik. Teame, et jalgpall võib mõnikord olla imeilus ja mõnikord äärmiselt julm."

Mõlemad pääsesid oma kaheksandikfinaalis kerge ehmatusega: Argentina läks Austraalia vastu 2:0 juhtima ja hoidis mängu näiliselt oma kontrolli all, kui vastaste hiline värav kohtumise lõppu veel elu tõi. Ka Holland oli kahe ülimalt hästi välja mängitud vasturünnaku järel USA vastu 2:0 ees, Haji Wrighti värav vähendas ameeriklaste kaotusseisu minimaalseks, aga vaid viis minutit hiljem lõi Denzel Dumfries tähtede ja triipudega kaetud kirstu naela.

Kui väljakul on oodata kahe tugeva meeskonna võrdset heitlust, on tribüünidel lahingu tulemus igal juhul juba eos otsustatud: hollandlasi reisib Lusaili staadionile umbes 1500 ringis, samal ajal on Argentina poolehoidjaid oodata 40 000.