ITF kasvatas naiste auhinnafondi ja lõi uue kategooria turniiri

Varem olid naiste ITF-i turniiridel kategooriad W15, W25, W60, W80 ja W100, kus numbrid viitavad auhinnaraha suurusele. Uuel aastal on uuendusena ka W40 kategooria, et pakkuda naismängijatele rohkem võimalusi.

Uue kategooria võistlusi on esimeses kvartalis (1. jaanuarist 31. märtsini) 16, neist kaks peetakse jaanuaris Tallinnas. Ühtekokku on esimeses kvartalis 114 turniiri, mida on 15 rohkem kui sel aastal. Uue kategooria lisandumine tähendab, et järgmisel aastal on naistel 150 ITF-i turniiri, mille auhinnafond on suurem kui 25 000 dollarit.

ITF-i teatel on uuel hooajal naiste turniiride auhinnafond rekordilised 16,5 miljonit dollarit, tänavusega võrreldes on kasv kümneprotsendiline. Esimese kvartali turniiride auhinnafond on kokku 3,3 miljonit dollarit, mis on võrreldes käimasoleva aastaga 25 protsenti rohkem, 2021. aastaga võrreldes on aga kasv 50-protsendiline.

Lisaks uue kategooria lisamisele kasvatati W60 kategooria turniiride arvu, neid on uuel aastal 18 ehk neli rohkem kui oli tänavu.

Uuenduste eesmärk on võrdõiguslikkus, et pakkuda naismängijatele meestega sarnaseid võimalusi. Meestel on ITF-i karussellil vaid M15 ja M25 kategooriad, kuid neil on ka ATP hallatav Challengeride sari, kus on kategooriad Challenger 50, Challenger 80, Challenger 90, Challenger 100, Challenger 110 ja Challenger 125. Naistel on WTA alt vaid üks Challengeri kategooria – WTA 125.

"ITF on pühendunud soolisele võrdõiguslikkusele kõikidel tasemetel. Tahame luua kõikidele võrdsed võimalused, seetõttu oleme palju investeerinud ja võtnud vastu erinevaid otsuseid, sealhulgas ka uue W40 kategooria loomise," ütles ITF-i juhatuse liige, ITF-i naiste naismängijate komisjoni esinaine Mary Pierce. "Lisaks oleme kõvasti vaeva näinud kogu kalendri koostamisega, et nii meestel kui naistel oleks lihtsam enda mänguplaane teha, et oleks parem ja soodsam ühelt turniirilt teisele liikuda."

ITF korraldab 75 protsenti kõikidest profiturniiridest ja see on hea hüppelaud just juunioride seast profimaailma, WTA või ATP karussellile. ITF-i turniiridel teenivad paljud enda esimesed WTA või ATP edetabelipunktid.