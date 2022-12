VIDEO | Hein tegi Arsenali väravas nullimängu ja tõrjus neli penaltit

Normaalajal said Arsenali eest jala valgeks Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah ja Fabio Vieira.

Kuna turniiri formaat näeb ette, et iga mängu järel peetakse ka penaltiseeria, mille võitja teenib lisapunkti, sai Hein penalteid tõrjuda. Eesti koondise esiväravavaht tõrjus viiest penaltist neli ja Arsenal võitis penaltiseeria 2:1.

Arsenal kohtub sõprusturniiri teises mängus valitseva Itaalia meistri AC Milaniga. MM-pausi viimase sõprusmängu peab Arsenal 17. detsembril, kui kodustaadionil minnakse vastamisi Torino Juventusega.

Highlights: Arsenal 2-1 win on penalties against Lyon



Karl Hein with FOUR penalty saves. pic.twitter.com/VEl4gphyom