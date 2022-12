MM-i korralduskomitee juht võõrtöölise surmast: surm on loomulik osa elust

Spordiväljaanne The Athletic kirjutas kolmapäeval, et Kataris toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlusel hukkus filipiinlasest võõrtööline. MM-i korralduskomitee juht Nasser Al Khater ütles ajakirjanikele, et "surm on elu loomulik osa" ja manitses neid võõrtöölise surmast mitte rääkima.

The Athleticu sõnul leidis traagiline vahejuhtum aset treeningbaasis, mida kasutas Saudi Araabia koondis. Neljakümnendates aastates filipiinlane libises kaldteelt ja kukkus peaga vastu betooni. Sündmuskohale lendas kiirabi helikopter, kuid meedikutel ei õnnestunud töölise elu päästa.

FIFA kinnitas intsidenti ja avaldas hukkunu perekonnale kaastunnet. "Täiendavaid kommentaare saame anda pärast seda, kui töölise surma uurimine on lõpule viidud," lisas FIFA.

MM-i korralduskomitee juht Nasser Al Khater ütles neljapäeval juhtunu kohta: "Me oleme keset maailmameistrivõistlusi, ja meil on edukas turniir ning see on midagi, millest tahetakse kohe rääkida. Surm on loomulik osa elust, olgu siis tööl või magades."

"Üks töötaja suri ja avaldame kaastunnet tema perekonnale. Siiski on kummaline, et see on miski, millele te tahtsite esimese asjana keskenduda," manitses Al Khater küsimuse esitanud Reutersi ajakirjanikku.

"Võõrtööliste surmad on ilmselgelt olnud suur teema. Kõik, mis on selle kohta kirjutatud, on olnud täiesti vale. Oleme natukene pettunud, et ajakirjanikud tahavad seda väärat narratiivi kasutada. Ja ausalt öeldes arvan, et paljud ajakirjanikud peavad endalt küsima ja mõtlema, miks nad on püüdnud seda teemat nii kaua üleval hoida," lisas Al Khater.

Katari valitsuse ametnik ütles, et kui uurimine jõuab järeldusele, et ohutusprotokolle ei järgitud, siis rakendatakse võõrtöölise palganud ettevõtte suhtes õiguslikke meetmeid ja tõsiseid rahalisi karistusi.

Inglismaa väljaande The Guardiani sõnul on Kataris staadionite ehitamisega hukkunud üle 6500 võõrtöölise. Katari võimud on seda arvu eitanud, väites, et MM-turniiri ehitustööde käigus on surma saanud kolm inimest ja on esinenud veel 37 surmajuhtumit, mis polnud ehitustöödega seotud.