FOTOD & VIDEO | Toimus Lembitu Kuuse elulooraamatu esitlus

Raamat sisaldab meenutusi legendaarsest Eesti spordiajakirjanikust Lembitu Kuusest.

Raamatus saavad sõna Lembitu Kuuse lähedased, spordikuulsused, teleinimesed, kelle hulgas ka Mati Alaver, Kristina Šmigun-Vähi, Andrus Veerpalu, Jaak Mae, Jaan Kirsipuu, Ott Tänak, Heiki Nabi, Anu Säärits, Tarmo Tiisler, Allar Levandi, Oleg Gross, Neinar Seli, Hanno Pevkur ja paljud teised.

"Ta võis rääkida spordi nii huvitavaks, et isegi inimene, kes seltskonnas poolvägisi sattus vaatama, vaatas, et ma enne ei arvanud asjast midagi, aga tundub huvitav. Tema oskus oli panna kuulama ka neid, kes läbi visuaalse pildi võib-olla ei saanudki aru, mis spordialaga tegemist oli, aga see kirjeldus, kirg, see hääletämber, see mahedus, millega ta seda läbi viis, seda oli meeldiv kuulata," ütles Ott Kiivikas.

Aastast 1988 alustas Kuuse tööd Eesti Televisioonis. Alates aastast 1993 oli ta Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuse vastutav toimetaja, saatejuht ja reporter.

1988. aastast alates vahendas Kuuse Eesti Raadios ning neli aastat hiljem ka Eesti Televisioonis olümpiamänge ja muid rahvusvahelisi suurvõistlusi.