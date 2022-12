Neidude U-19 koondis kohtub EM-valikturniiril Walesi ja Kasahstaniga

Eesti neidude U-19 koondis jätkab võistlemist B-tugevusgrupis. Loosi tahtel kuulutakse teises ringis kolmeliikmelisse alagruppi, kus asutakse võistlema Walesi ja Kasahstani eakaaslastega. Alagrupi võitja tõuseb 2023/24 võistlussarja esimeseks ringiks A-tugevusgruppi, teine ja kolmas võistkond jätkavad samal tasemel.

EM-valikturniiri teises ringis on Eesti alagrupi võõrustajaks Wales. Kohtumisi peetakse aprillikuu esimeses pooles, täpsed mängude toimumisajad on selgumisel ning jalgpalliliit avalikustab need esimesel võimalusel.

Neidude U-19 koondisel on selja taga mänguderohke aasta: lisaks maavõistlustele Fääri saarte ja Lätiga mängiti nii kevadel kui ka sügisel EM-valikturniire, juulikuus osaleti traditsioonilisel Balti turniiril.