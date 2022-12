2030. aasta olümpialinna valimine lükkub kaugemale tulevikku

Traditsiooniliselt on olümpiamängude läbiviijad valitud seitse aastat enne ürituse toimumist, kuid viimasel ajal on sellest tavast kõrvale kaldutud. Näiteks 2017. aastal valiti korraga nii 2024. (Pariis) kui ka 2028. aasta (Los Angeles) suveolümpiamängude korraldaja.

Mullu määrati paika 2032. aasta mängude võõrustaja (Brisbane), kusjuures sellele ei eelnenud tavapärast kandideerimisfaasi.

Rahvusvahelise olümpiakomitee tulevaste korraldajatega tegelev komisjon (IOC Future Host Commission) sai lisaaega, et tutvuda täiendavalt erinevate faktoritega, sealhulgas kliimamuutuse asjaoludega, mis mõjutab ennekõike just talimängude korraldamist.

ROK andis teada, et 2030. aasta mängude võõrustamisest huvitub kolm osapoolt, aga jättis nimed nimetamata. Varasemalt on oma korraldamissoovi kinnitanud Salt Lake City, Sapporo ja Vancouver. Paari kuu eest andsid aga Briti Columbia provintsi - kus Vancouver paikneb - võimud teada, et ei toeta seda mõtet.

Ameerika Ühendriikide olümpiakomitee ametnikud on varasemalt öelnud, et Salt Lake City võimalused oleks paremad 2034. aastal, aga vajadusel ollakse valmis nihutama võõrustamine ka 2030. aasta peale.

Kõigil kolmel on ka varasem olümpiakogemus: Sapporos peeti taliolümpia 1972. aastal, Salt Lake Citys 2002. ja Vancouveris 2010. aastal.

2026. aasta taliolümpia toimub Milanos ja Cortina d'Ampezzos.