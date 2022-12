Adamo: keegi ei mõista, miks WRC läks üle hübriidmootoritele

Autoralli MM-sari WRC läks alates lõppeva aasta algusest üle hübriidtehnoloogiaga autodele, kus lisaks 1,6-liitrisele sisepõlemismootorile pakub lisajõudlust 100kw elektrimootor.

"Hooaja lõpus vaatan tagasi ja mõtlen ikka veel, et need ralliautod ei oleks pidanud juhtuma. Selle asemel oleks pidanud tooma suurema jõudluse ja parema aerodünaamikaga Rally2 masinad," vahendab ralliportaal DirtFish Adamo taskuhäälingus öeldud sõnu.

"Hübriid on tekitanud rohkem poleemikat kui plusse. Mitte keegi ei mõista tegelikult, miks meil on hübriidid," jätkas Adamo. "Autod ei sõida ju kuskil täiselektriga. Meil on väga kallid autod ja ükski tootja ei taha sarjaga liituda - vabandan, aga see on tõde."

"Võib-olla unistan, kui mõtlen viiest tootjast, aga ehk saaks Rally2 autodega meelitada ligi rohkem konstruktoreid ja ka rohkem sõitjaid. Mida saame tulevikuks teha? Mamma mia, see on üks raskemaid küsimusi," sõnas itaallane.