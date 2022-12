Meeste käsipalli meistriliiga jätkub kahe mänguga

Sel nädalal pidi meeste käsipalli meistriliiga jätkuma kolme kohtumisega, kuid seoses Põlva Serviti euromänguga on nende mäng HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga lükatud uude aastasse. Siiski võitlevad kolmapäeval omavahel Viljandi HC - HC Tallinn ja Mistra - SK Tapa/N.R Energy. Viimased asuvad tabelis teisel ja kolmandal kohal ning mängu tulemus on mõlemale tiimile paiknemist silmas pidades väga tähtis.

Sel hooajal alustasid mõlemad suurte ambitsioonidega, kui Mistra täienes mitme välismängija ning SK Tapale naasid kodus kasvatatud pallurid. Arukülas kodutsev võistkond on küll edukalt esinenud meistriliigas, olles kaotanud vaid Põlva Servitile, kuid karikavõistlustel jäädi veerandfinaalis Viljandile all. Samas kui Lääne-Virumaa tiim suutis end karikaturniiril poolfinaalist läbi murda ning hõbemedalid kaela riputada. Meeskondade eelmine omavaheline matš meistriliigas lõppes põneva lahingu järel Mistra 23:22 võiduga.

"Tegemist on kindlasti raske vastasega, kes on Serviti võidust kõvasti enekindlust juurde saanud, kuid me oleme hoolega valmistunud. Eelmise mängu pidasime Tapal ning loodame, et seekord suudavad koduseinad meile samuti toeks olla," alustas Mistra treener Jüri Lepp. "Eks me üritame ikka parandada eelmise matši tulemust, meil olid ka seal omad võimalused olemas, kuid proovime siis seekord oma kättemaksu saada. Kahjuks on meil Rail Ageni vigastusega väljas ning mõnda meest vaevavad veel kerged haigused, kuid eks siis peavad teised mehed neid asendama," jätkas SK Tapa loots Elmu Koppelmann.

Viljandi HC võtab kodus vastu seni võiduta püsiva HC Tallinna

Kui eelmisel hooajal võitlesid samad tiimid omavahel Eesti meistriliiga kirkamate medalite pärast, siis sel aastal ei ole HC Tallinn suutnud sama hooga jätkata. Kuigi Viljandi paikneb meistriliigas neljandal kohal, siis ei ole seis kindlasti lootusetu ning vaadates ette kevadistele kohamängudele, tõestati novembri lõpus karikavõiduga, et õigel päeval on nad võimelised kõiki alistama. Meeskondade esimene omavaheline kohtumine meistriliigas lõppes mulkide kindla, 37:25 paremusega.

"Kahjuks on ka meid räsimas praegu leviv haigustelaine ning trennidest on puudunud mitmed mehed. Loodame, et homseks saame siiski normaalse koosseisu kokku. Eelmine nädal tõmbasime treeningutel teadlikult tempo natukene maha, et karikavõistluste finaalturniirist korralikult taastuda, kuna Kehra mäng näitas, et olime natukene väsinud. Õnneks siiski suurte vigastustega tegu ei ole. Kui vaatame oma tabeliseisu, siis ega meil ei ole vara enam midagi ära anda ning peame matšile siiski võidumõtetega peale minema," kommenteeris Viljandi HC karikavõiduni tüürinud Marko Koks.

"Viljandi on aastaid tubli tööd teinud. Nende koosseisus on hea balanss noortest ja kogenumatest kohalikest meestest. Tiimivaim tundub olevat üks Eesti parimaid ja kuigi neil lahkus selle hooaja eel üks võtmemängija, Mihkel Lõpp, ei ole mängukvaliteet selle tagajärjel kannatanud. Meie koosseis on sel hooajal niigi õhuke ning nüüd on veel mõned mehed tervisehädade küüsis. Saab väga raske kohtumine olema, kus üritame ellu jääda ning endast parima anda," lõpetas HC Tallinna peatreener Risto Lepp.

Meeste meistriliiga kohtumised sel nädalal:

7.12.2022 19:00 Viljandi Spordikeskus Viljandi HC - HC Tallinn

7.12.2022 19:00 Aruküla Põhikooli Spordisaal Mistra - SK Tapa/N.R. Energy