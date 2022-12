Brady püstitas Buccaneersi võidumängus järjekordse rekordi

Buccaneers oli kolm minutit enne kohtumise lõppu 3:16 kaotusseisus, kuid siis viskas Brady touchdown'i Cade Ottonile ning järgmisel rünnakul leidis legendaarne mängujuht kolm sekundit enne lõpuvilet täpse sööduga Rachaad White'i. Lööja Ryan Succopi otsustav lisapunkt andis tunamullusele Super Bowli võitjale napi 17:16 võidu.

Brady teenis seega oma karjääri 44. tagasituleku võidu, enne esmaspäevast mängu jagas ta rekordit kauaaegse rivaali Peyton Manningiga. Buccaneers kirjutas tabelisse kuue kaotuse kõrvale kuuenda võidu, Saintsil on neli võitu ja üheksa kaotust.

30 naise seksuaalses väärkohtlemises süüdistatud Cleveland Brownsi mängujuhi Deshaun Watsoni võistluskeeld lõppes läinud pühapäeval. Võistlustulle naasnud Watson alustas võidukalt, kui Browns (5-7) alistas mängujuhi endise koduklubi Houston Texansi (1-10-1) 27:14 resultaadiga.

Idakonverentsi liidrina jätkab Philadelphia Eagles (11-1), kes alistas pühapäeval 35:10 tulemusega Tennessee Titansi (7-5). Eaglesi järel teisel kohal paiknev Minnesota Vikings (10-2) sai jagu New York Jetsist (7-5) 27:22. Jetsi linnarivaal New York Giants (7-4-1) mängis Washington Commandersiga (7-5-1) 20:20 viiki. Giantsi jaoks oli see esimene viik pärast 1997. aastat.

Läänekonverentsis hoiab esikohta Buffalo Bills (9-3), kes võttis möödunud neljapäeval New England Patriotsi (6-6) üle 24:10 võidu. Billsiga võrdselt võite ja kaotusi kogunud Kansas City Chiefs pidi pühapäeval tunnistama Cincinnati Bengalsi (8-4) 27:24 paremust.

Tulemused:

New England Patriots - Buffalo Bills 10:24

Atlanta Falcons - Pittsburgh Steelers 16:19

Baltimore Ravens - Denver Broncos 10:9

Chicago Bears - Green Bay Packers 19:28

Detroit Lions - Jacksonville Jaguars 40:14

Houston Texans - Cleveland Browns 14:27

Minnesota Vikings - New York Jets 27:22

New York Giants - Washington Commanders 20:20

Philadelphia Eagles - Tennessee Titans 35:10

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks 23:27

San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs 27:24

Las Vegas Raiders - Los Angeles Chargers 27:20

Dallas Cowboys - Indianapolis Colts 54:19

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 17:16