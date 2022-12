TÄNA OTSE | Šveits ja Portugal kohtuvad kaheksandikfinaalis

Kataris toimuvatel 2022. aasta jalgpalli meistrivõistlustel lähevad kaheksandikfinaalis vastamisi Portugal ja Šveits. Otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis algab kell 20.30. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudios on Aet Süvari.

Portugal alustas turniiri 3:2 võiduga Ghana üle. Seejärel saadi kindlalt 2:0 jagu Uruguayst ning enne viimast vooru oli edasipääs tagatud. Kolmandas alagrupimängus kaotati 1:2 Lõuna-Koreale, kuid hoolimata sellest mindi H-alagrupist esimesena edasi.

Šveits sai turniiri esimeses mängudevoorus 1:0 jagu Kamerunist. Teises kohtumises jäädi 0:1 alla Brasiiliale. G-alagrupi viimases mängus saadi väravaterohkes kohtumises 3:2 jagu Serbiast. Brasiilia järel pääseti teisena edasi.

Portugali parim tulemus MM-ilt pärineb 1966. aastast, kui tuldi kolmandaks. 2006. aastal pääseti poolfinaali ning saavutati neljas koht. Šveitsi paremad tulemused pärinevad ammustest aegadest. Aastatel 1934, 1938 ja 1954 jõuti välja veerandfinaali. Viimasel kahel MM-il on kaheksandikfinaalis välja langetud. Parim koht saavutati 1950. aastal, kui tuldi kuuendaks.

Portugal ja Šveits on varasemalt kohtunud päris palju. Viimasest kümnest omavahelisest mängust on Portugal võitnud kuus ning Šveits kolm korda. Ühe korra on mäng lõppenud 1:1 viigiga.

Käimasoleval aastal kohtuti kahel korral UEFA Rahvuste liiga raames ning seal võitis Portugal ühe mängu 4:0 ning teise võitis Šveits 1:0.