Nädal piiri taga: sünnipäevakink Miilenile, Kaibaldilt, Kreegilt ja Kollolt resultatiivsed esitused

Itaalia naiste esiliigas pidi Liis ja Kadi Kullerkannu koduklubi Cremona Esperia tunnistama Busto Arsizio 3:0 (25-19, 25-16, 25-15) üleolekut. Kadi tõi seitse punkti, Liis kolm punkti. Pühapäeval sünnipäeva tähistanud Kristiine Miilen aitas Olbia Hermaea naiskonna 3:2 (19-25, 27-25, 13-25, 26-24, 15-10) võiduni Mondovi üle. Miilen tegi koos naiskonnaga endale ilusa sünnipäevakingi, tuues 16 punkti. A-grupi tabelis on Cremona 14 punktiga kuues ja Olbia 13 punktiga seitsmes. B-grupis jäi Silvia Pertensi koduklubi Messina 0:3 (23-25, 20-25, 19-25) alla Talmassonsile, Pertensi arvele jäi viis punkti. Eliise Hollas ja Sant'Elia ei mänginud. Tabelis on Messina seitsme punktiga üheksas ja Sant'Elia viie punktiga kümnes, vahendab Volley.ee.

Itaalia meeste esiliigas said Valentin Kordas ja Motta di Livenza kirja 0:3 (21:25, 20:25, 16:25) kaotuse Santa Crocelt. Kordas panustas 10 punkti (+3). Tabelis jätkab Kordase tööandja viie punktiga viimasel kohal.

Belgias peeti karikavõistluste poolfinaale ja ühes neist olid vastamisi Märt Tammearu tööandja Roeselare Knack ning Renet Vankeri ja Henri Treiali koduklubi Maaseiki Greenyard. 3:0 (25/16 25/22 25/21) võidu teenis Tammearu leivaisa, eestlasest nurgaründaja panustas 14 punkti (+11). Treial tõi oma meeskonnale seitse punkti (+5), Vanker juhtis Maaseiki rünnakuid kogu mängu. Seeria teine kohtumine toimub 17. detsembril.

Saksamaa meistriliigas pidid Albert Hurt ja Herrschingi klubi tunnistama Gieseni 3:1 (26:24, 25:22, 21:25, 25:22) paremust. Hurt tõi 16 punkti (+5). Tabelis ollakse 13 punktiga viiendad.

Türgi meistriliigas jätkub Kevin Saare koduklubi Altkema kaotusteseeria, kui 0:3 (21/25 16/25 17/25) jäädi alla liiga liidrile Ziraat Bankkartile. Saare arvele jäi vähese mänguajaga kaks punkti (-1). Tabelis on Altkema meeskond kaheksa punktiga 12. real.

Soome meeste meistriliigas aitas Karli Allik Sastamala Valepa 3:0 (25/16 25/20 25/21) võidule Akaa-Volley vastu, tuues 12 punkti (+7). Andrus Raadik ja Savo Volley said aga 2:3 (25/14 25/18 22/25 22/25 11/15) kaotuse Kokkola Tiikeritelt. Raadik tõi Savole 16 punkti (+4). Tabelis on Sastamala 29 punktiga esimene ja Savo 16 silmaga seitsmes.

Soome naiste meistriliigas sai Avo Keele juhendatav Arctic Volley kirja 1:3 (19/25 25/23 26/28 21/25) kaotuse liiga liidrilt LP Kangasalalt ja asub tabelis 14 silmaga seitsmendal tabelireal.

Cerrad Enea Czarni Radom sai Poola kõrgliigas 2:3 (25:22, 19:25, 25:23, 21:25, 11:15) kaotuse Zaksalt. Radomi temporündaja Timo Tammemaa ei mänginud. Tabelis on eestlase tööandja kaheksa punktiga eelviimasel kohal.

Poola esiliigas aitas Renee Teppan MKS Bedzin meeskonna 3:1 (25:22, 25:27, 26:24, 25:17) võiduni Sulecini Olimpia vastu. Eestlasest diagonaalründaja panustas osalise mänguajaga kuus punkti (+3). Tabelis hoiab Bedzin 26 punktiga kolmandat positsiooni.

Austrias jätkasid võidukalt Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol, olles 3:0 (25:14, 25:11, 25:18) üle Klagenfurtist. Varblaselt 11 punkti (+6). Stefan Kaibald ja Zadruga Aich/Dob pidid aga vastu võtma 1:3 (30:32, 25:19, 19:25, 23:25) kaotuse Hartbergilt. Kaibald panustas koguni 29 punkti (+20). Tabelis on Hypo Tirol 25 punktiga esimene ja Aich/Dob 15 punktiga viies.

Šveitsi naiste meistriliigas oli abitreenerina tegutseva Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero võidukas, alistades 3:0 (25:8, 25:23, 25:12) Biwi VFM-i. Tabelis hoitakse 10 punktiga kuuendat kohta.

Tšehhi meistriliigas said võidulisa nii Silver Maari kui Martti Juhkami koduklubid. Juhkami tõi CEZ Karlovarsko 3:0 (25:17, 25:13, 25:15) võidumängus Beskydy vastu 15 punkti (+12), olles sellega oma meeskonna resultatiivseim. Maar ja Libereci Dukla olid samuti 3:0 ( 25/17 25/19 25/19) paremad Benatkyst. Liberona tegutseva Maari vastuvõtt oli 50%. Tabelis on Karlovarsko 36 punktiga esimene ja Liberec 33 punktiga teine.

Küprosel sai Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos möödunud nädalal 2:3 (32/30 27/25 23/25 19/25 21/23) kaotuse Famagusta Anorthosiselt. Kristo Kollo tõi Pafiakosele 27 punkti (+13), sidemängija Aleksander Eerma lisas kolm punkti (+1). Markus Uuskari ja Nicosia Apoel jäid 0:3 (23/25 22/25 19/25) alla Dheryniase Anagennisisele, statistika pole saadaval. Tabelis on Apoel 14 silmaga teine ja Pafiakos üheksa punktiga kuues.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas aitas Ardo Kreek Arago de Sete'i 3:2 (22/25 25/21 21/25 25/22 17/15) võiduni Montpellier' vastu, tuues 17 punkti (+14), sh kuus blokki. Tabelis on Sete 14 punktiga kaheksandal positsioonil.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Kertu Laagi koduklubi RC Cannes 3:1 (27:25, 25:18, 15:25, 25:20) jagu Mulhouse'ist. Laak tõi 15 punkti (+4). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul jäid aga 1:3 (13/25 25/21 13/25 18/25) alla Nancy Vandoeuvre'ile. Kibbermann sekkus episoodiliselt. Tabelis on Cannes 22 punktiga kolmas ning Baroeul 10 punktiga 12. Prantsusmaa naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley29 viimases kohtumises 2:3 (17:25, 25:13, 25:16, 14:25, 10:15) kaotuse Saint-Dielt ja on A-grupis 19 punktiga kolmandad.

Rumeenia meistriliigas kohtusid omavahel Robert Viiberi ja Keith Puparti tööandjad Craiova ja Zalau ning 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) jäi peale võõrsil mänginud Craiova. Pupart tõi seitse punkti (+2), Viiber panustas lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti (-1). Tabelis on Craiova 21 punktiga teine ja Zalau 16 punktiga kuues.