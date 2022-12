Esitleti Eesti jalgpalli ajaloosarja esimest raamatut

Rohkem kui sajandi pikkune Eesti jalgpalli ajalugu saab raamatusarjas lahti kirjutatud põhjalikumalt kui kunagi varem. Esimene raamat tutvustab meile aega Eesti jalgpalli sünnist kuni aastani 1924, kui Eesti koondis osales Pariisi olümpiamängudel.

"Raamat on üles ehitatud aastate kaupa. Algab aastast 1908, kui on juba võimalik aastate kaupa üles ehitada, kuna varasemat infot on liiga vähe. Ja läheb aastani 1924. Seal kõrval on kroonikariba, kus ei ole ainult tulemused, vaid olulisemad juhtumised-sündmused, mõnikord ka tähelepanuväärsed või lausa humoorikad sündmused," kommenteeris koostaja Indrek Schwede.

"Kümnendid on kokku võetud sidusama tekstiga, kus on ajastu iseloomustus, ajastut on kirjeldatud ka läbi treeningmetoodika, mängustiilide, varustuse... läbi kõige selle, mis jalgpalli iseloomustab."

"Esimese maailmasõja ajal, mis mulle väga huvi pakkus, on see, et üks Norra koondislane mängis siin Eesti klubide eest, üks Inglismaa profiliiga endine mängija oli maailmasõja keerises siia sattunud, Eestist naise võtnud ja siin mänginud," jätkas Schwede. "Võib-olla ka Jüri Lossmanni seik, kes juba maratoni olümpiahõbedana oli Tallinnas jalgpallitreener."