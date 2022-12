Kalev/Cramo täienes kaheks kuuks peatreenerile tuttava ameeriklasega

BC Kalev/Cramo on sõlminud kahe kuu pikkuse lepingu ameeriklasest tagamängija Henri Wade-Chatmaniga. Lühiajalise lepingu lõppedes on võimalus koostööd jätkata kuni hooaja lõpuni.

2018-19 hooajal Pärnu Sadama rivistusse kuulunud 188 cm pikkune tagamängija alustas tänavust hooaega Slovakkia meistriliiga tiitlikaitsja ning FIBA Europe Cup sarjas samuti teise ringi jõudnud Levicki Patriot meeskonnas. Huvitava kõrvalmärkusena võib öelda, et 2017-18 hooajal kuulus samasse meeskonda ka Tanel Kurbas ning võideti teistkordselt kohalik meistriliiga.

Ülikooliaastatel NCAA II divisionis Edinboro ülikooli eest mänginud Wade-Chatman alustas oma profikorvpalluri karjääri 2016-17 hooajal Hispaanias Real Valladolid CB meeskonnas, kus kahe hooaja vältel aitas meeskonnal tõusta Hispaania esiliigasse.

Eduka Hispaania hooaja järgselt liitus ta Heiko Rannula juhendatava Pärnu Sadama meeskonnaga, kogudes 22 mänguga keskmiselt 14,3 punkti ja 4 resultatiivset söötu. Peale Pärnut liikus ta tagasi Hispaania esiliigasse AB Castello meeskonda.

Esmakordselt liitus ta oma senise koduklubi Levicki Patriotiga hooajal 2020-21, kus tegi oma karjääri parima aasta, visates keskmiselt 17,4 punkti ja andes 3,3 resultatiivset söötu. Järgmiseks hooajaks sõlmis Wade-Chatman lepingu Rumeenia meistriliiga meeskonna CSM Focsaniga, kus jätkas head hoogu, kogudes keskmiselt 16,2 punkti ja 3,7 resultatiivset söötu.

Tänavune hooaeg tõi ta tagasi Slovakkiasse juba tuttavasse Levicki Patrioti meeskonda, kus kohalikus meistriliigas kogus 7 mänguga keskmiselt 7,3 punkti, 2,4 lauapalli ning 2,7 resultatiivset söötu. FIBA Europe Cup sarjas tuli kuue mängu keskmiseks 9,7 punkti, 3,3 lauapalli ning 3,2 resultatiivset söötu.

Wade-Chatmaniga Pärnu Sadama aegadest tuttav BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannulal on hea meel, et meeskond leidis võimaluse tagaliini täienduseks, kust vigastuse tõttu on pikemat aega eemal Alterique Gilbert. "Henri näol on tegemist mulle juba tuttava mängijaga, kes sobib mu mängujoonisesse nii oma isikuomaduste kui ka individuaalsete oskuste poolest ja usun, et ta aitab meeskonnal head hoogu hoida," sõnas Rannula.

Kui paberimajandus korda saadakse, võib Wade-Chatman BC Kalev/Cramo eest debüüdi teha juba kolmapäeval, kui kell 19.30 Kalevi Spordihallis võõrustatakse Valmiera GLASS VIA meeskonda.