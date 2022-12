VAATA OTSE | Kas Maroko suudab ka Hispaania vastu üllatada?

Kataris toimuvatel 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlustel kohtuvad 1/8-finaalmängus F-alagrupi võitja Maroko ning E-alagrupis Jaapani järel teise koha saanud Hispaania. Otseülekanne ETV2 kanalis ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 16.30. Mängu kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Lelov, stuudios on Aet Süvari.

Maroko üllatas kõiki, minnes F-alagrupist esimesena edasi. Maroko mängis avavoorus 0:0 viiki Horvaatiaga ning võitis 2:0 Belgiat ja alistas 2:1 Kanada.

Hispaania alustas E-alagrupis võimsalt, alistades 7:0 Costa Rica. Teises mängus tehti 1:1 viiki Saksamaaga ning viimases voorus kaotati 1:2 Jaapanile.

Maroko ja Hispaania on omavahel varasemalt kohtunud kolmel korral. Viimati mängiti 2018. aastal kui kohtumine jäi 2:2 viiki. 1961. aastal mindi vastamisi kahel korral ning siis võitis Hispaania mõlemad kohtumised seisuga 1:0 ja 3:2.

Maroko teeks võidu korral ajalugu, kuna varasemalt pole kunagi veerandfinaali jõutud. Ainult viiel korral on MM-ile pääsetud ning parim tulemus pärineb 1986. aastast, kui jõuti 1/8-finaali ja saadi lõpuks 11. koht.

Hispaanial on ette näidata palju edukam ajalugu. Ühe korra on meistriks tuldud, mis juhtus 2010. aastal. Lisaks on neli korda jõutud veerandfinaali. 1950. aastal pääseti ka poolfinaali, kuid seal võeti vastu kaotus ja saadi kokkuvõttes neljas koht.