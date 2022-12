EOK premeeris mitteolümpiaalade maailmameistreid ja nende treenereid

"Sport on eriline eluvaldkond, selle võitude korral heisatakse lipp ja mängitakse võitja koduriigi hümni. Suur tunnustus maailmameistritele ja nende treeneritele Eestile toodud rekordarvu medalite eest!" ütles EOK president Urmas Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Mitteolümpiaalade rahvusvahelisi tiitlivõitjaid saab EOK premeerida täitevkomitee otsusega rahaliste võimaluste olemasolul.

Eesti Olümpiakomitee premeerib tänavu maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade sportlasi järgnevalt:

Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko), kahekordne maailmameister suusaorienteerumise sprindis ja lühirajal – 2500 eurot

Raigo Piho (Võru Surfikool), kahekordne maailmameister purisuusatamise pumbatavate lohede kursisõidus ja lohede GPS kiirussõidus – 2500 eurot

Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool),kahekordne maailmameister automudelispordis – 2500 eurot

Mattias Siimann (BRP RT), kahekordne maailmameister veemootorispordis klassides Runabout GP2 ja Runabout GP4 – 2500 eurot

Erko Aabrams (Tallinna VMK), veemootorispordi maailmameister klassis F-500 – 1500 eurot

Stefan Arand (Tallinna VMK),veemootorispordi maailmameister klassis F-4 – 1500 eurot

Joonas Lember (Tallinna VMK),veemootorispordi maailmameister klassis F-125– 1500 eurot

Mattias Reinaas (Kohila MK), veemootorispordi maailmameister klassis Ski GP3 – 1500 eurot

Jasmiin Üpraus (Team64), veemootorispordi maailmameister klassis Ski Ladies GP1 – 1500 eurot

Agne Kiviselg (Tiim Go Fit), maailmameister bikiinifitnessis kuni 169 cm – 1500 eurot

Lilija Utenko (Sparta SS), maailmameister bikiinifitnessis kuni 166 cm – 1500 eurot

Liisbeth Orav (NYCS), maailmameister purjelauakelkude lühirajasõidus – 1500 eurot

Heret Ots (KK Reval), maailmameister sportkeegli sprindis – 1500 eurot

Raido Ruse, maailmameister purisuusatamise täispuhutavate tiibade kursisõidus – 1500 eurot

Rain Teder (Nõmme Huvikool),maailmameister automudelispordis – 1500 eurot

Kristin Tattar (Five Under), maailmameister discgolfi üksikmängus – 1500 eurot

Robert Virves, autoralli maailmameister klassis Rally 3 Junior – 1500 eurot

Maris Terno (SK Saue Tammed), Mariann Sulg (OK West) – maailmameistrid orienteerumise rogainis – kokku 2000 eurot

kapten Ott Kikkas, Marjaliisa Umb, Karl-Robert Trink, Siim Ots, maailmameistrid purjetamises klassis ORC C – kokku 2500 eurot

Anneli Tõugjas-Männiste (DGK Hole-in-One), Kaidi Allsalu (Five Under), Kristi Unt (Nõmme DGK Drive In), Mathias Villota (DGK Hole-in-One), Mauri Villmann (Sõprade Discgolfiklubi), Henar Ruudna (Viimsi DG), Rasmus Metsamaa (Disc Golf Factory), Kristjan Solodov (Alutaguse Eagle DGK), Marko Narits (Five Under), maailmameistrid võistkondlikus discgolfis – kokku 3000 eurot

Mirgo Gorban, Mikko Jušin, Taavi Kallas, Kert Mardo, Kaur Pärna, Martin Seetur, Alvar Uus, Martin Vahi, Timo Varik, Hendrik Rikand, maailmameistrid võistkondlikus indiacas – kokku 3000 eurot

Sportlaste treenerid saavad preemiat järgnevalt:

Lemberi ja Aabramsi treener Algo Kuus (EKR 3) – 1500 eurot

Tederi ja Sepa treener Tõnu Vaher (EKR 7) – 1750 eurot

Orava treener Jaak Lukk (EKR 6) – 750 eurot

Kudre-Schnyderi treener Raul Kudre (EKR 6) – 1000 eurot

Otsa treener Kristjan Tamlak (EKR 3) – 750 eurot

Terno ja Sule treener Tõnu Lillelaid (EKR 3) – 1000 eurot

Arandi treener Aivar Arand (EKR 3) – 750 eurot

Üprausi treener Egon Üpraus (EKR 3) – 750 eurot

Reinaasi treener Ott Reinaas (EKR 3) – 750 eurot

Siimanni treener Meelis Siimann (EKR 3) – 1000 eurot

Utenko treener Jekaterina Remets-Morozova (EKR 3) – 750 eurot

Kiviselgi treener Ramil Lipp (EKR 3) – 750 eurot

Indiaca mängiv treener Hendrik Rikand (EKR 4)– 500 eurot