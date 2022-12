Võrust kindlalt jagu saanud Selver/TalTech lõpetab kalendriaasta liidrina

Pühapäevases mängus oli Selver/TalTechi resultatiivseim temporündaja Andri Aganits, kelle arvele jä 11 punkti (+10), kirjutab volley.ee. Kümme silma lisasid nii Jan Markus Üprus (+6) kui Rauno Tamme (+7). Tallinna klubi vastuvõtt oli 66%, rünnak 48%, blokist saadi kuus ja servilt seitse punkti (eksiti 12 pallingul).

Võru meeskonna edukaimad olid võrdselt kümme punkti toonud Matthew Slivinski (-1) ja Devin Põlluste (+5). Võru vastuvõtt oli 39%, rünnak 40%, blokiga saadi viis punkti, servil löödi samuti viis ässa ja eksiti kümnel pallingul).

Tabelis on Selver/TalTechil nüüd 31 punkti, Tartu Bigbank on 28 punktiga teisel ja täna Daugavpilsile 0:3 kaotanud RTU/Robežsardse/Jurmala 23 punktiga kolmandal kohal. Neljas on Jekabpilsi Luši 18 punktiga, viies Daugavpils 14 punktiga. Võru on 12 silmaga kuues ja Pärnu Võrkpalliklubi kuue punktiga seitsmendal kohal.

Et Tartul enam detsembris mänge pole, ei ole neil võimalik ka liidrikohta endale võtta. Eesti klubidest tulevad Balti liigas detsembris platsile Võru ja Pärnu, kes kohtuvad Pärnus 11. detsembril.