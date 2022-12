Kaldvee ja Lill jäid Kanadas play-off'ist välja, aga said finaalvõistlusele

Turniiri käigus kogus Eesti kurlingupaar kaks võitu ja kaks kaotust. Eestlaste viimaseks vastaseks oli tugev Kanada kurlingupaar Kitz - Stewart, kes jäi alagrupimängudes võitmatuks. Eestlased pidid tunnistama vastase paremust tulemusega 10:6. Kolme punktiga alustanud Kaldvee ja Lill lasid vastasel teises voorus võita viis punkti ning kaotusseisust ei õnnestunud Eesti paaril välja tulla. Kitz ja Stewart saavutasid võistluse lõpparvestuses teises koha, kaotades finaalis napilt Kanada kurlingupaarile Peterman ja Gallant.

Lill kommenteeris, et turniiril osalemine oli väga hea kogemus. "See on kindlasti kõige kõrgema tasemega turniir, kus sellel hooajal osalenud oleme. Kaotatud mängudes olime oludega kohanemisel vastastest aeglasemad ja seetõttu ka kaotasime," sõnas ta.

Kanada MK-etapi finaal toimub 14.-18. detsembril Kanadas Toronto lähedal Brantfordis. Finaalis mängib 24 parimat võistkonda, sealhulgas ka Marie Kaldvee ja Harri Lill.

Kanadas toimuvale sarjale Mixed Doubles Superseries on kutsutud osalema maailma parimad kurlingu segapaarid Euroopast ja Põhja-Ameerikast.