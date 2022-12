Kriisa aitas Arizona võidule, võistkond hädas kaugvisetega

Arizona ei suutnud seni võiduta jätkava ülikooli vastu suurt edu saavutada, kuid külalised hoiti siiski piisavalt kaugel, et üllatust vältida. Küll jätkusid Arizona viskemured: pühapäeval tabati kaugviskeid 4/20, ehk kahe viimase mänguga on 48-st kaugviskest rõnga läbinud vaid kaheksa.

37 minutit väljakul veetnud Kriisa viskas kuus punkti (kahepunktivisked 3/3, kaugvisked 0/4), lisas kaheksa resultatiivset söötu, kolm lauapalli ja ühe vaheltlõike. Veesaar sai väljakule seitsmeks minutiks ning tõi selle ajaga kaks punkti ja ühe ründelaua. Arizona resultatiivseim oli 25 punkti visanud ja 12 lauapalli noppinud Azuolas Tubelis.

Neljanda asetusega Arizona jaoks jätkub hooaeg laupäeval, kui Las Vegases minnakse vastamisi kümnendana asetatud Indianaga.