Davis viskas Lakersi võidumängus 55 punkti, Celtics lõpetas Netsi seeria

Lakersi eelmises, samuti võiduga lõppenud kohtumises Milwaukee Bucksi vastu 44 punkti visanud Davis tegi pühapäeval veelgi võimsama partii, kui tabas väljakult viskeid 22/30 ja realiseeris kõik üheksa vabaviset. Samuti jäi tema arvele 17 lauapalli ja kolm viskeblokeeringut.

LeBron James lisas 29 punkti, kaheksa lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Lakers (10-12) on võitnud neli võõrsilmängu järjest, viimasest kümnest kohtumisest on võidetud kaheksa. Läänekonverentsis on hooaega kahe võidu ja kümne kaotusega alustanud võistkond kerkinud 12. kohale, play-in'i viivast kümnendast kohast ollakse võidu kaugusel.

Läänes jätkab võimsalt New Orleans Pelicans (15-8), kes teenis pühapäeval Denver Nuggetsi (14-9) 121:106 alistamisega neljanda järjestikuse võidu ning on tabelis kerkinud teisele kohale. Pingilt alustanud Jose Alvarado tabas 11-st kaugviskest kaheksa ning kogus lõpuks 38 punkti, Zion Williamson lisas 25 silma ja kuus lauapalli. Nikola Jokicil jäi kolmikduublist puudu üks korvisööt, kui tema arvele jäi 32 punkti, 16 lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu.

NBA selle põhihooaja senine parim võistkond Boston Celtics (19-5) alistas 103:92 Brooklyn Netsi (13-12), lõpetades nõnda võõrustajate neljamängulise võiduseeria. Mõlemad Celticsi tähed tegid kaksikduubli, kui Jaylen Brown viskas 34 punkti ja võttis kümme lauapalli ning Jayson Tatum panustas 29 punkti ja 11 lauapalliga. Netsi ei päästnud ka Kevin Duranti 31 silma.