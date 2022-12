NHL: Draisaitl ja McDavid aitasid Oilersi võidule

McDavid ja Draisaitl said võidumängus mõlemad kirja neli resultatiivsuspunkti. McDavid kostitas vastaseid kahe väravaga ning andis ka kaks väravasöötu. Draisaitl hoolitses 2:1 juhtvärava eest ning andis lisaks veel kolm väravasöötu.

McDavid teenis esimesel kolmandikul karistuse ning Oilers pidi kaks minutit vähemuses mängima, mille kasutas ära Canadiens. Teisel kolmandikul viskas Oilers kolm väravat vastu, minnes 3:1 ette. Canadiens suutis veel viigistada, kuid Darnell Nurse'i ja McDavidi tabamused tõid meeskonnale 5:3 võidu.

Oilers on läänekonverentsis kuuendal kohal, olles 25 mängust võitnud 14. Canadiens hoiab idakonverentsis 11. positsiooni, olles 24 kohtumisest võitnud 12.

McDavid ja Draisaitl on ühtlasi ka NHL-i resultatiivsustabeli kaks esimest. McDavidil on kirjas 47 punkti (21 väravat, 26 väravasöötu) ning Draisaitl on teeninud 42 punkti (17 väravat, 25 väravasöötu). Paremuselt kolmandal kohal on Dallas Starsi ründaja Jason Robertson 39 punktiga (22 väravat, 17 väravasöötu).

Tulemused:

Boston Bruins - Colorado Avalanche 5:1

Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 1:4

Ottawa Senators - San Jose Sharks 5:2

Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 2:3

Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 6:2

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:3

New York Rangers - Chicago Blackhawks 2:5

Calgary Flames - Washington Capitals 5:2

Seattle Kraken - Florida Panthers 1:5

Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 3:2

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 2:4