Hein ja Arsenal alistusid sõprusmängus Watfordile

Arsenal ja Hein alustasid korralikult: 28. mänguminut tõi tabloole eduseisu, tabamuse autoriks Marquinhos. Kuigi Watfordil õnnestus vastata, siis avapoolaja kallutas Arsenal ikkagi minimaalselt enda kasuks tänu Edward Nketiahile, vahendab Soccernet.ee.

Kahe poolaja vahel tehti ära suur ports vahetusi, teisalt jäeti algkoosseisu kuulunud Hein veel natukeseks puuri valvama. Watford virutas seisu tagasi viiki 50. minutil, kui teist korda tegi skoori Keinan Davis.

Eesti koondise esikinnas vahetati välja 58. minutil ning mängu toodud 19-aastane poolakas Hubert Graczyk noppis võrgust lõpuks samuti kaks palli. Watford võitis kohtumise tulemusega 4:2.

Watch the key moments from our behind closed doors friendly against Watford