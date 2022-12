Pärnu alistanud Tartu Bigbank tõusis tabeliliidriks

Tartu poolel ei käinud platsil Markkus Keel ja Taavet Leppik, ent kahe põhimehe puudumine meeskonna mängule mingit negatiivset jälge ei jätnud. Meeskonna resultatiivseimaks kerkis 17 punktiga (+15) Timo Lõhmus, 11 punkti (+8) lisas Tamur Viidalepp ja kaheksa silma jäi nii Matej Šmidli kui Mart Naabri arvele, vahendab Volley.ee.

Tartlaste vastuvõtt oli 60% ja rünnak 53%, blokiga saadi seitse ning serviga kaheksa punkti (eksiti samuti kaheksal servil).

Pärnu poolel jõudis ainsana kahekohalise punktiskoorini Ivory Õuekallas, kes tõi 12 punkti (+4). Arthur Pereira, Tony Tammiksaar ja Kaur Erik Kais tõid igaüks seitse silma. Pärnul ei käinud põhimeestest platsil jätkuvalt vigastusega hädas olev Jörgen Vanamõisa ning brasiillane Luiz Damas.

Pärnu vastuvõtt oli 28%, rünnakuid lahendati 41-protsendiliselt, blokipunkte teeniti kuus ja servil löödi kolm ässa ja eksiti 12 pallingul.

Laupäeva teises mängus alistas RTU/Robežsardze/Jurmala 3:1 Jekabpilsi Luši. Pühapäeval kell 17.00 võõrustab Võru Barrus Balti liiga liidrit Selver/TalTechi.

Tabelis on Bigbankil nüüd 28 punkti nagu ka Selver/TalTechil, ent neil on mäng vähem peetud. Kolmas on 23 punktiga RTU, neljas 18 punktiga Jekabpils, viies 12 punktiga Võru, kuues 11 punktiga Daugavpils ja seitsmes kuue punktiga Pärnu.