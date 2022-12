Tartu HK Säde sai kodujääl suure võidu

Tartlannade kasuks tegid skoori Helen Mahla (1+1), Teele Randoja (2+0), Kaisa Arumäe (1+1), oma esimese mängu pidanud ja kohe värava visanud 15-aastane Franka Gelencser ning Merlin Griffin (2+2).

HK Säde väravavaht Kai-Liis Kalmus tõrjus mängu jooksul neli ning Viljandi Hokiklubi puurilukk Laura Puude 28 vastaste üritust.

"Oli väga ärev mängu algus kuna Viljandiga oli meil sama palju punkte. Mõlemad tahtsime väga võita. Tundsime, et täna oli see mäng, kus pidime igal juhul oma väravad ära lööma ja õnneks me seda ka suutsima. Tänane vastane lubas meil mängida oma mängu ja tänu sellele saime mängu domineerida," kommenteeris võitjate poolel mängu parimaks valitud Teele Randoja.

"Halb mäng meie poolt, nagu oleks aega mitu aasta tagasi keeranud. Pean silmas just seda, et oleme nagu arengus tagasi liikunud. Vastaste poolt ei olnud üllatavat midagi - mängisid stabiilselt ning kindlalt, kuid väravad tekitasime meie endale, mitte ei lükanud seda vastaste ülesandeks. Väravavaht tegi meil suurepärase mängu ja päästis suuremast hävingust, kuid nii treener ja mängijad peaksid endale otsa vaatama ja leidma kiiresti lahenduse, sest sellise mänguga pole siin liigas enam midagi teha. Positiivne on see, et väga hullemaks enam minna ei saa ning on aeg uuesti ja läbimõeldult edasi tegutseda," nentis Viljandi Hokiklubi juhendaja Ragnar Soo.

Järgmisel laupäeval, 10. detsembril kell 18.40 kohtuvad Tondiraba jäähallis Tallinna klubid HC Wolferines ja HC Grizzlyz.

Tabeliseis: HC Everest 9 (5), HK Roosa Panter 8 (5), Tartu HK Säde 4 (5), HC Grizzlyz 3 (4), Viljandi HK 2 (4), HC Wolferines 0 (3).